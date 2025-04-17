特定疾病配方食品非補品 一般民眾別亂喝

中風、癌症等患者治療期間，常因化療想吐或肌肉量沒有恢復等因素，難以從一般食品中獲得營養，但若不補充營養，不僅不能繼續完成療程，更可能讓病情惡化，因此必須仰賴「特定疾病配方食品」作為營養補充。

「特定疾病配方食品」是指當病人因生理功能失調，導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品，或醫學上認定有其他特殊營養需求，難透過日常飲食調整所獲取時，可作為病人單一營養來源或部分營養補充的配方食品。

馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢說，「特定疾病配方食品」是針對糖尿病、癌症、腎臟病人等疾病者予以營養補充，一般健康民眾切勿當作保養用途使用，應優先從新鮮食品獲得營養。由於患者多有共病，因此使用「特定疾病配方食品」應先諮詢醫師、營養師意見，並根據疾病進程調整食用內容。

「特定疾病配方食品」分4類，可作為單一營養來源有兩類，一是「營養均衡完整」配方食品，讓無法從飲食獲得足夠熱量者補充，以及「營養調整完整」配方食品，依病人需求增減特定營養素，如針對糖尿病患設計碳水化合物比率降低。

不可作為單一營養來源有兩類，一是「營養調整補充」配方食品，根據特定營養需求提供部分營養，以及「特殊單素」配方食品，提供特定疾病或代謝所需的特殊單素。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，由於食用對象多為體質較敏感者，因此管理上比其他食品更為嚴格，上市前要經過查驗登記，查驗團隊由醫師、營養師等專家組成，並且針對報告、安全性等資料審查，取得許可文件後才可加工調配。