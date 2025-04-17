聽新聞
0:00 / 0:00

特定疾病配方食品非補品 一般民眾別亂喝

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
食藥署昨開記者會說明「特定疾病配方食品」挑選注意事項。記者李青縈／攝影
食藥署昨開記者會說明「特定疾病配方食品」挑選注意事項。記者李青縈／攝影

中風、癌症等患者治療期間，常因化療想吐或肌肉量沒有恢復等因素，難以從一般食品中獲得營養，但若不補充營養，不僅不能繼續完成療程，更可能讓病情惡化，因此必須仰賴「特定疾病配方食品」作為營養補充。

「特定疾病配方食品」是指當病人因生理功能失調，導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品，或醫學上認定有其他特殊營養需求，難透過日常飲食調整所獲取時，可作為病人單一營養來源或部分營養補充的配方食品。

馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢說，「特定疾病配方食品」是針對糖尿病、癌症、腎臟病人等疾病者予以營養補充，一般健康民眾切勿當作保養用途使用，應優先從新鮮食品獲得營養。由於患者多有共病，因此使用「特定疾病配方食品」應先諮詢醫師、營養師意見，並根據疾病進程調整食用內容。

「特定疾病配方食品」分4類，可作為單一營養來源有兩類，一是「營養均衡完整」配方食品，讓無法從飲食獲得足夠熱量者補充，以及「營養調整完整」配方食品，依病人需求增減特定營養素，如針對糖尿病患設計碳水化合物比率降低。

不可作為單一營養來源有兩類，一是「營養調整補充」配方食品，根據特定營養需求提供部分營養，以及「特殊單素」配方食品，提供特定疾病或代謝所需的特殊單素。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，由於食用對象多為體質較敏感者，因此管理上比其他食品更為嚴格，上市前要經過查驗登記，查驗團隊由醫師、營養師等專家組成，並且針對報告、安全性等資料審查，取得許可文件後才可加工調配。

患者 醫學中心 醫師

延伸閱讀

特定疾病配方食品挑選 營養師：避免與中藥混用

不能正常進食的依靠 專家揭特定疾病配方食品挑選指南

油可以重複使用嗎？炸過的油可以用幾次？營養師教5招安心用

每天吃蛋罹糖尿病風險增六成？營養師詳解如何吃雞蛋才能避免健康危害

相關新聞

台大院長憂健保新制 恐釀醫療人球

「個別醫院總額」於四月一日全面上路，才過半個月，台大醫院院長吳明賢表示，依國外實施經驗，幾乎都陷入醫療人球等困境，我國因...

阿茲海默症驗血 早期診斷準確率93%

阿茲海默症早期診斷重大突破！台北榮總與南韓漢陽大學合作研究發現，透過簡單的抽幾CC血進行檢驗，就能有效檢出阿茲海默症高風...

關稅恐讓藥價飆 石崇良：千億應急

美國祭出對等關稅政策，各產業均受影響，癌友擔憂未來可能買不到美製的抗癌藥物，立委則憂心，引發缺藥危機。衛福部長邱泰源昨表...

雙鐵狀況多 交長盼駕駛艙裝監視器

台鐵今年以來已發生六起停車不當事件，肇因多半是因為駕駛用手機分心，無獨有偶的，高鐵日前也因「人為疏失」發生列車過站不停的...

郵輪定型化契約 交部拚暑假上路

義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初故障，導致船上三千多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱昨表示...

4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

黃軒醫師在社交網發文指，以下4類飲品已有研究或國際認證，如果攝取過量將會比一般人更易有患上癌症的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。