阿茲海默症驗血 早期診斷準確率93%

阿茲海默症早期診斷重大突破！台北榮總與南韓漢陽大學合作研究發現，透過簡單的抽幾CC血進行檢驗，就能有效檢出阿茲海默症高風險族群，早期診斷準確率高達93%，僅需花費數千元，即可大幅降低患者進行一次要價7萬元且侵入性高的正子斷層掃描（PET）檢查。醫師表示，未來當發現長輩記憶力退化時，應早期篩檢，把握黃金治療時間。

台北榮總神經醫學中心副主任傳中玲說，國內65歲以上族群失智症盛行率8%，每12位長輩中就有1人失智，且65歲以上族群每增加5歲，發生失智症機率增加1倍。失智症類型包括阿茲海默症、巴金森氏症、路易體氏症等，其中阿茲海默症為大宗，約占6至7成。

傳中玲表示，阿茲海默症是一種漸進性的神經退化性疾病，為大腦類澱粉蛋白沉積後，引起神經細胞內的「滔蛋白」（tau）過度磷酸化，進而引起神經纖維糾結、細胞死亡，出現失智症。

台北榮總副院長王署君表示，以往確診阿茲海默症常以臨床症狀推測，例如病人可能覺得記憶力減退、認知功能降低等，準確率約為7成，但最後仍需以腦脊髓液檢測或PET確診，但這些檢測侵入性高，費用昂貴，限制了普及性。

為了能夠及早診斷、及早治療，台北榮總與南韓漢陽大學合作研究，南韓收案170人、台灣100人，個案包括失智症患者、輕度認知障礙及正常的年長者。研究發現，血液中的磷酸化滔（tau）蛋白與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿滔（tau）蛋白217點位在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的181點位。

傳中玲說，透過血漿模型，研究人員將受試者分為低、中、高風險三組，高風險組預測86%罹患失智症，低風險組97%預測沒有罹病，可見檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者，相信該檢測方式不久後就能獲得衛福部食藥署審核通過，若能納入健保將更為普及。這項研究成果登上國際權威期刊「阿茲海默症與失智症」。

傳中玲指出，未來研究用於臨床，血液檢測可以取代PET檢測，但還需要一點時間，希望民眾發現長輩記憶力退化時，可以及早篩檢，把握黃金治療時間。目前美國食品藥物管理局（FDA）已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，能透過靜脈注射清除大腦中的類澱粉斑塊，延緩疾病進程。