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退休力／深度野營之旅 循古道走讀水漾森林

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
水漾森林原是大片杉木林，因泡在水裡太久，樹木逐漸頹敗枯死，留下白木林直挺在湖面，富有超現實詩意。圖／阿布老師提供
水漾森林原是大片杉木林，因泡在水裡太久，樹木逐漸頹敗枯死，留下白木林直挺在湖面，富有超現實詩意。圖／阿布老師提供

「當靜謐的杉木倒映在湖面，恍若水墨畫般的凋零之美。」或許只有親臨嘉義的水漾森林，才能真切體會。專業嚮導阿布老師帶領的古道走讀課程，即將展開為期三日的深度之旅，深入因921地震而形成的堰塞湖區─水漾森林，他會沿路解讀動植物的奧祕與古道的歷史底蘊，為都市人帶來一場身心靈的沉澱之旅。

阿布老師說，921地震後，石鼓盤溪上游遭山體崩落堵塞，形成長約1公里、寬約200公尺堰塞湖。「很多人乍看水漾森林，會以為這裡原本就是湖景。」他解釋，「這邊原是大片杉木林，卻因為泡在水裡太久，樹木逐漸頹敗枯死，留下白木林直挺在湖面，有種超現實的詩意。」但這片美景，隨時可能因為地形變化而轉眼消逝。

杉林溪森林中恬靜暖身

三天行程的第一站，從台北火車站出發，約莫午前抵達南投杉林溪森林生態渡假園區。園區坐落於海拔約1600公尺，富含芬多精與負離子，步道完善，從穿林步道至天地眼步道，都能見到千姿百態的高山植被。晚餐前空檔走走樂山步道，或在旅館外觀星，這樣舒適的首日，能為登山儲備體力。

水漾森林美景變幻莫測

第二日黎明破曉，眾人早餐後，將開始深入山區。古道不乏陡峭地形，學員們將在阿布老師指導下，小心通過岩壁與濕滑小徑，需要手腳並用方能通過，約莫6至7小時的跋涉後，水漾森林的神祕面紗終於揭開，灰白杉木靜立湖面，雲霧與陽光在樹影之間時隱時現，景色變幻莫測。

阿布老師曾帶女兒到此地一遊，女兒靜靜端詳枯木倒影，她說，那種寧靜能把煩惱都帶走，比在城市看卡通還舒心。

阿布老師(左)與好友老鷹(右)將帶領學員們體驗山中的「五星級饗宴」。圖／阿布老師提供
阿布老師(左)與好友老鷹(右)將帶領學員們體驗山中的「五星級饗宴」。圖／阿布老師提供

山林中也有五星級饗宴

當夜色降臨，學員們可體驗山中的「五星級饗宴」。多數人對野營的印象，停留在吃泡麵、餅乾，但阿布老師與他的好友「老鷹」，預先運送公糧與炊具，帶來紅燒蹄膀、石斑魚以及擺盤精緻的配菜，宛若將五星級餐廳搬進深山。

「雖然材料運送不易，但只要計畫得當，照樣能端出大廚的味道。」他打趣道。隨著鍋蓋掀開，紅燒蹄膀的醬香、魚肉鮮味也陣陣撲鼻，邊凝視湖面枯木的倒影，邊享用奢華料理，彷彿闖入奇幻電影場景。

第三日隊伍將循原路折返，下午至鹿谷享用窯烤雞，然後返回台北。此時略感疲憊，但多數人更感到依依不捨。

阿布老師提醒，前往水漾森林須謹慎準備。建議攜帶兩截式雨衣、保暖衣物、頭燈與登山杖，以因應海拔約1600至2000公尺的溫差與路況；更要衡量是否具備徒步6至7小時的體力，途中若天候轉壞或體力不支，應立即與嚮導溝通，避免意外發生。

　

阿布老師與好友將在深山裡打造五星級餐廳，圖為石斑魚。圖／阿布老師提供
阿布老師與好友將在深山裡打造五星級餐廳，圖為石斑魚。圖／阿布老師提供

退休5力課程 古道走讀系列 時光散策輕旅行

三日行程開課日期／地點

4/27（日）至4/29（二） 杉林溪+水漾森林逍遙遊3日

一日行程開課日期／地點

4/21（一）7時30分至18時 樟之細路系列-大窩山古道（苗栗大湖)

5/12（一）7時30分至18時 打鐵寮古道（桃園大溪)

5/19（一）7時30分至18時 樟之細路系列-出雲古道（苗栗大湖)

6/16（一）7時30分至18時 淡蘭古道系列-崩山坑古道（新北雙溪)

6/24（二）7時30分至18時 淡蘭古道系列-坪溪古道（新北雙溪)

洽詢：02-8692-5588轉5869

杉林溪 水漾森林 行程

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