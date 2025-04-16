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房裡大象要變小象？藥價差成醫院彌補虧損來源 健保署說話了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保給付給醫院的金額，與醫院實際購買的金額一直存在落差，甚至變成彌補醫療服務虧損的重要依據，藥界直呼藥價差是「房間裡的大象」，長期未見改善。聯合報系資料照
健保給付給醫院的金額，與醫院實際購買的金額一直存在落差，甚至變成彌補醫療服務虧損的重要依據，藥界直呼藥價差是「房間裡的大象」，長期未見改善。聯合報系資料照

房間的大象要變小象了？健保給付給醫院的金額，與醫院實際購買的金額一直存在落差，甚至變成彌補醫療服務虧損的重要依據，藥界直呼藥價差是「房間裡的大象」，長期未見改善。健保署副署長龐一鳴今承諾，將與藥界、醫界等啟動討論，盼逐步縮小藥價差或是趨於合理化。

立法委員陳昭姿今日舉辦針對藥價差議題舉辦公聽會，她指出，藥價差問題嚴峻，推估已經高達700億元，不可讓藥價差持續擴大；若藥品供應仍仰賴藥價差支撐，卻缺乏制度性控管與透明化配套，未來「永豐生理食鹽水」缺藥事件恐將一再重演，呼籲政府建立長期藥政發展計畫，降低對藥價差的依賴。

陳昭姿拋出短期目標，針對藥價差建立基準，鼓勵醫院在合理區間議價，也給予醫療院所緩衝期調整財務結構，針對特定類型藥品建立管理機制。健保署也應持續收集各類型藥品藥價差資料，建立資料庫，供後續分析。

先前衛福部、健保署預告藥物支付標準、藥價調整辦法，針對製藥產業未來發展及加速新藥收載釋出政策利多。龐一鳴指出，這些修法先前經歷一年多來與外界討論，訂出草案即將公告，藥價差將依循此模式研擬藥價差處理辦法，接下來將與相關利益代表開會，希望將問題收斂，解決藥價差問題。

龐一鳴表示，目前藥價差要處理的面向包含健保的核價方式、醫院採購模式，以及後續藥價差如何回饋，但不會針對部分藥品先行試辦藥價差的方式進行，會是整體考量。

健保目前藥物（第一類及第三類藥品）實施「藥品費用支出目標制」（DET）試辦，藥品支付價格會受到不予調整比率（R-zone）保護；反之，當藥價調查後，發現藥價差超過R-zone後，會調整藥價。龐一鳴說，目前R-zone為15%跟日本3%相比，外界認為還有進步空間。

健保署副署長龐一鳴表示，將與藥界、醫界等啟動討論，盼逐步縮小藥價差或是趨於合理化；圖為立委陳昭姿今日召開公聽會。記者李青縈／攝影
健保署副署長龐一鳴表示，將與藥界、醫界等啟動討論，盼逐步縮小藥價差或是趨於合理化；圖為立委陳昭姿今日召開公聽會。記者李青縈／攝影

健保署 價差 衛福部 陳昭姿 龐一鳴

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