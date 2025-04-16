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成大醫院遭勞檢查出照服員薪資低 成醫：3月已調整

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

成大醫院企業工會今在社群發文指出，成大醫院遭台南市政府勞工局勞檢查出「院聘服務員」薪資低於最低工資，讓工會直呼「不可思議」；成大醫院回應，相關人員薪資已依程序在3月調整，將持續深化職場支持與員工權益保障。

據了解，院聘服務員的工作主要負責清潔病房、傳送醫療物品和領用行政用品等，院方指出，醫院向來致力提供合法、安心且優質的工作環境，因應今年度基本工資調整公告與人事預算核定時程，在發現部分非公職人員薪資低於最低工資時，3月即完成調整並補入薪資。

工會指出，勞工局14日至成大醫院例行勞動檢查，抽檢成大醫院人員出勤記錄、國定假日挪移、加班費給付等事項，工會幹部陪同檢查，發現院內竟有「院聘服務員」今年2月、3月薪資僅2萬8080元，低於今年元旦實施的最低工資2萬8590元。

工會表示，院方辯稱薪資低於最低工資是因為調薪預算尚未通過，且有致電詢問勞工局，並在4月補充薪資不足部分，但成大醫院不應將責任推給勞工局，即使調薪預算尚未通過，薪資給付仍不得低於最低工資，應由成大醫院先行墊付。

工會認為，基本工資近4年調漲4次，至今年漲幅已超過19%，成大醫院卻連院聘服務員薪資都未達基本工資，還辯稱是因為調薪預算尚未通過，令人感到遺憾，成大醫院應正視人員薪資過低問題，主動為員工加薪，工會預計5月5日召開協商會議提案爭取護理人員加薪10%，期盼成大醫院能秉持誠意和工會協商。

勞工局說明，日前派員會同工會前往成大醫院檢查，經查發現聘用照顧服務員2、3月的薪資給付未達最低工資2萬8590元，依法會請成大醫院陳述意見，如確認違反最低工資法第5條規定，將裁處2萬到100萬罰鍰。

成大醫院 最低工資法 薪資

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