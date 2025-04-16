奧斯卡影帝金哈克曼夫婦亡竟是老鼠奪命 醫籲「這族群」注意

95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）、65歲妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）於今年2月驚爆陳屍新墨西哥州住家中，其中一隻寵物狗也身亡；當局法醫日前表示，貝琪在2月11日感染漢他病毒過世，一周後患有阿茲海默症的金哈克曼因心臟病等因素自然死亡，最後確定他倆死亡最大兇手就是老鼠。

根據媒體報導，美國當地衛生部門前往調查，結果在金哈克曼家中的兩間獨立小屋、三間棚屋還有車庫以及兩輛汽車內發現大量老鼠排泄物，車庫內還發現一隻活老鼠和一整個老鼠窩；調查人員同時也發現多個捕鼠裝置，顯示哈克曼夫婦生前似乎也察覺家中鼠患問題嚴重。

漢他病毒這類鼠疫通常發生在春季和夏季，常是接觸到老鼠糞便後感染，新墨西哥州是全美通報漢他病毒數量最多的州，患者死亡率高達41％，相當致命。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，漢他病毒常見透過老鼠排泄物傳染，台灣推動滅鼠多年，鼠疫情形並不常見，但仍有零星個案，以該院來說，接獲個案多來自新北市居多。感染漢他病毒好發族群，多受到環境及工作職場影響，如經常進出廚房工作的人，包括廚師等，但他曾收治一名感染個案，僅是進入廚房不慎接觸到老鼠排泄物就被感染。

黃建賢說，感染漢他病毒症狀有不明發燒、不明肺炎，但目前治療無有效樣物，多依靠支持性療法，依國內醫療水準，只要不延誤治療都可痊癒。至於，金哈克曼夫妻死亡原因可能與老鼠有關，他說，研判可能是夫妻兩人年齡大，抵抗力不佳，又疏於打掃環境所致。

黃建賢提醒，住在低樓層或住家旁有水溝、下水道等民眾，或是廚師、經常進出廚房工作的人，應提高警覺，切忌接觸老鼠的排泄物，做好滅鼠工作，以防遭到感染。

衛福部疾管署指出，漢他病毒症候群是由漢他病毒所引起，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如老鼠傳染給人類，人類感染後，可能引起漢他病毒出血熱，又稱腎症候性出血熱（HFRS），多數出現在亞洲和歐洲，而另一群則會引起漢他病毒肺症候群 。

據疾管署監測，漢他病毒症候群在台灣病例，以漢他病毒出血熱為主，每年約有0至2個零星個案，今年3月新增1例，是今年第2例，為北部20多歲男性，經治療後已平安返家，同住家人則無疑似症狀。疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並落實環境清理。