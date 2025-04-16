燒肉名店碳佐麻里集體食物中毒風暴擴大 高雄衛生局令停業至21日

高雄燒肉名店碳佐麻里驚傳集體食物中毒，消費者指4月12日用餐後，陸續出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛噁心等腸胃道症狀。衛生局統計，截至今天下午4時，累計就醫人數18人，目前均已返家，無人住院。

衛生局表示，經疫調，出現症狀民眾均為4月12日至4月14日期間前往該餐廳用餐，已針對共同攝食食材、環境進行採檢送驗共11件， 並針對該餐廳廚師等服務人員進行採檢8人，並進行環境清消。

衛生局於4月14日及4月15日陸續接獲2家醫院通報，共4人分別於4/12中午及晚間前往該餐廳用餐，於4月13日晚間陸續出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛噁心等腸胃道症狀，至今天下午4時，累計就醫人數18人。

衛生局表示，因人數就醫人數持續增加，已命業者停業至4月21日，並令該業者辦理員工食品中毒防治衛生講習。