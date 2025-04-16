東琉線8家船舶運送業者聯合調漲船票價格 公平會重罰1100萬元

小琉球近年旅遊大爆發，但公平會收到檢舉，指出小琉球當地8家主要船舶運送業者涉及聯合調漲價格，經調查後，公平會今天委員會通過，泰富國際輪船股份有限公司、藍白航運股份有限公司、競強輪船股份有限公司、飛馬輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、東信輪船股份有限公司、誠翔輪船股份有限公司等8家事業，有合意調漲票價行為，分別處藍白公司新臺幣430萬元、泰富公司250萬元及競強公司、飛馬公司、觀光公司、誠翔公司、眾益公司、東信公司各70萬元，總計1,100萬元罰鍰。

此案是公平會接獲檢舉後立案調查，發現111年11月至12月間上述業者原本對小琉球民宿業者陸續提供來回全票低於370元、半票低於200元之票價相互競爭，但藍白公司、泰富公司於111年12月間共同召開2次會議，並通知東琉線交通客船聯營處(代表競強公司、飛馬公司、觀光公司、眾益公司、東信公司、誠翔公司等6家)派人與會，且與會者在2次會議中，先後針對提供小琉球民宿業者優惠票價，以及一般旅客票價之調漲與票價金額進行協商，其後8家業者即確認配合實施協商內容，合意共同自112年1月1日起調漲民宿優惠票價為來回全票370元、半票200元，且自112年4月1日調漲一般旅客票價為來回全票450元、半票225元與單程全票250元、半票125元，並如期實施。

公平會指出，依據市場資料，該8家事業於東(鹽)琉線船舶運送服務市場占有率合計逾8成，公平會依調查結果認定，前述業者聯合調漲船票價格行為不僅削弱彼此的競爭，最終亦將導致該航線船票價格整體性的上漲，嚴重影響相關市場功能，故予以處分。

公平會呼籲，聯合行為為執行公平交易法查察的重點，業者切勿透過聚會、通訊軟體等方式共同決定商品或服務的價格、數量等，避免觸法。另公平會為鼓勵民眾提供聯合行為「合意」相關證據，已大幅提高檢舉獎金。若業者有參與違法聯合行為，也可依公平交易法寬恕政策相關規定，及早向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。