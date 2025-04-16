4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%
黃軒醫師在社交網發文指，以下4類飲品已有研究或國際認證，如果攝取過量將會比一般人更易有患上癌症的風險。
4類飲品最易患癌
【1】含糖飲品
美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）2015年一項研究表明，汽水和其他含糖飲品（如運動飲品、含有添加糖的茶類飲品或果汁等）一年導致184,000人死亡，當中6,450人死於癌症，其他死因則包括糖尿病及心血管疾病。
每日攝取500毫升含糖飲品（約一支正常瓶裝飲品），胰臟癌風險上升87%。如飲品含糖量達70克，即大約兩罐可樂，胰臟癌死亡風險會比沒有喝的人多出3倍。高糖飲食亦有可能增加患乳癌機會，黃軒醫師表示，如果同時攝取熱量密度高的食物，乳癌風險更可能上升近50%，因為血糖指數較高時身體的胰島素會產生阻抗，從而令癌症因子IGF-1飆升，細胞異常增生。
【2】酒精
世界衛生組織已將酒精列為一級致癌物，每18克酒精（大約1.5罐啤酒）可能令腸道罹癌機會提升7%。酒精在肝臟內會形成乙醛，此物質同樣被世衛國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌。由於基因問題，3成亞洲人天生體內缺少分解乙醛的「乙醛脫氫酶」，約只有一般人的10%，乙醛未能及時分解，使更多血液流向面部，亦是為甚麼有些亞洲人喝酒容易臉紅的原因。
天生缺少甚至缺乏「乙醛脫氫酶」的人飲酒，體內未分解的乙醛會直接破壞DNA修復機制，誘發基因突變，患上食道癌或頭頸癌（腦癌以外的惡性腫瘤，常見包括口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌等）的機率，就比其他人高。
【3】65°C以上熱飲
世界衛生組織國際癌症研究機構將「超過65°C的熱飲」列為2A致癌物，黃軒醫師指出，飲用過熱的飲品時，黏膜會反覆被燙傷，造成慢性發炎，從而令異常細胞增生，產生癌變。平時食飯叫熱飲，或到Cafe飲咖啡時，雖然熱燙燙最好味，不過都要小心「禍從口入」。
【4】加工果汁
先前提及的塔夫斯大學研究指出，每8盎司（約236毫升）超過50卡路里的含糖飲料會增加18%患癌風險。黃軒醫師補充，即使是市場號稱100%的純天然果汁，長期飲用後癌症風險亦會上升12%。果汁中的纖維被隔走，令人體吸收果糖速度急速上升，糖份在肝臟轉化成脂肪便有機會導致發炎反應。
醫生建議4大健康飲品
【1】水
水份對人體而言是最基本和最重要的健康飲品，幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，亦完全不含熱量。
【2】無糖茶
沒有添加糖份的原味茶都是很好的選擇，包括
綠茶：抗氧化，有助於心血管健康
烏龍茶：有助消化
紅茶：溫和提神，適合早上飲用
花草茶：例如洋甘菊茶、薄荷茶等，有舒緩放鬆的效果，而且不含咖啡因
【3】黑咖啡
適量飲用不加糖和奶精的齋啡可以提神醒腦，但要注意咖啡因攝取，避免過量。
【4】其他較健康選擇
鮮榨果汁：如果想喝果汁，最好自己在家鮮榨，用水稀釋以降低天然糖分攝取，亦不要隔走含膳食纖維的果渣。黃軒醫師建議適量飲用，不宜取代飲水。
無糖豆漿：含有植物性蛋白質和鈣質，選擇無添加糖的豆漿最好。
無糖植物奶：杏仁奶、燕麥奶、椰奶都可以，記得選擇無糖口味。
無糖檸檬水或有氣水：水中加入新鮮檸檬片可以增加風味，並補充維他命C，無糖氣泡水則能帶來清爽的口感。
牛奶、乳酪：鈣質及蛋白質來源之一，同樣選擇無糖及低脂的口味，並適量攝取。
鮮榨蔬菜汁：可同時吸收維他命、礦物質和膳食纖維，飲用時不要隔渣，如果太難入口，也可以與少量水果混合以改善風味。蔬菜建議可選綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、紅蘿蔔、紅菜頭等為主要成分，同樣建議適量飲用，並作為均衡飲食的一部分。
黃軒醫師提醒，即使是健康飲品也要注意份量，不要一次過飲太多，特別是咖啡、牛奶、果汁、蔬菜汁。最重要仍然是補充足夠的水分，「見字飲水」，再適量配合以上健康的天然飲品，飲用水以外的飲品時可留意自己身體的反應，如有不適要立即調整。
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文章授權轉載自《香港01》
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