4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

黃軒醫師在社交網發文指，以下4類飲品已有研究或國際認證，如果攝取過量將會比一般人更易有患上癌症的風險。

4類飲品最易患癌

【1】含糖飲品

美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）2015年一項研究表明，汽水和其他含糖飲品（如運動飲品、含有添加糖的茶類飲品或果汁等）一年導致184,000人死亡，當中6,450人死於癌症，其他死因則包括糖尿病及心血管疾病。

每日攝取500毫升含糖飲品（約一支正常瓶裝飲品），胰臟癌風險上升87%。如飲品含糖量達70克，即大約兩罐可樂，胰臟癌死亡風險會比沒有喝的人多出3倍。高糖飲食亦有可能增加患乳癌機會，黃軒醫師表示，如果同時攝取熱量密度高的食物，乳癌風險更可能上升近50%，因為血糖指數較高時身體的胰島素會產生阻抗，從而令癌症因子IGF-1飆升，細胞異常增生。

【2】酒精

世界衛生組織已將酒精列為一級致癌物，每18克酒精（大約1.5罐啤酒）可能令腸道罹癌機會提升7%。酒精在肝臟內會形成乙醛，此物質同樣被世衛國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌。由於基因問題，3成亞洲人天生體內缺少分解乙醛的「乙醛脫氫酶」，約只有一般人的10%，乙醛未能及時分解，使更多血液流向面部，亦是為甚麼有些亞洲人喝酒容易臉紅的原因。

天生缺少甚至缺乏「乙醛脫氫酶」的人飲酒，體內未分解的乙醛會直接破壞DNA修復機制，誘發基因突變，患上食道癌或頭頸癌（腦癌以外的惡性腫瘤，常見包括口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌等）的機率，就比其他人高。

【3】65°C以上熱飲

世界衛生組織國際癌症研究機構將「超過65°C的熱飲」列為2A致癌物，黃軒醫師指出，飲用過熱的飲品時，黏膜會反覆被燙傷，造成慢性發炎，從而令異常細胞增生，產生癌變。平時食飯叫熱飲，或到Cafe飲咖啡時，雖然熱燙燙最好味，不過都要小心「禍從口入」。

【4】加工果汁

先前提及的塔夫斯大學研究指出，每8盎司（約236毫升）超過50卡路里的含糖飲料會增加18%患癌風險。黃軒醫師補充，即使是市場號稱100%的純天然果汁，長期飲用後癌症風險亦會上升12%。果汁中的纖維被隔走，令人體吸收果糖速度急速上升，糖份在肝臟轉化成脂肪便有機會導致發炎反應。