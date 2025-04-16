驗血就能揪出阿茲海默症 台北榮總重大研究準確率達93%

阿茲海默症早期診斷迎來重大突破。台北榮總與南韓漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的抽幾CC的血檢驗，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群，早期診斷準確率高達93%，未來僅需花費數千元，即可大幅降低患者進行一次要價7萬元，且侵入性高的正子斷層掃描(PET)檢查。

台北榮總神經醫學中心副主任傳中玲說，國內65歲以上族群失智症盛行率8%，也就是說，每12位長輩中，就有一人患有失智症，且65歲以上族群，每增加5歲，失智症機會就會增加一倍。失智症包括阿茲海默氏症、帕金森氏症、路易體氏症等類型，其中阿茲海默氏症為大宗，占比高達6至7成。

傳中玲表示，阿茲海默症是種漸進性的神經退化性疾病，為大腦類澱粉蛋白沉積後，引起神經細胞內構成微小管的一種蛋白質「淘蛋白」（Tau）過度磷酸化，進而引起神經纖維糾結、細胞死亡，出現失智症狀。

台北榮總副院長王署君表示，以往確診阿茲海默症常以臨床症狀推測，如病人可能覺得記憶力減退、認知功能降低等，準確率約為7成，但最後確診仍需以腦脊髓液檢測或PET掃描，但檢測侵入性高，費用昂貴，限制了普及性。

為了能夠及早診斷、及早治療，台北榮總與南韓漢陽大學合作研究，南韓收案170人、台灣100人，個案包括失智症患者、輕度認知障礙及正常的年長者。研究發現，血液中的磷酸化滔（tau）蛋白與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿滔（tau）蛋白217點位在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的181點位。

傳中玲說，經透過血漿模型，研究人員成將受試者分為低、中、高風險三組，高風險組預測率86%罹患失智症，低風險者97%預測沒有罹病，可見檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者，相信該檢測方式不久後就能獲得衛福部食藥署審核通過，若能納入健保將更為普及。這項研究成果登上國際權威期刊「阿茲海默症與失智症」。