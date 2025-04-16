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環檢警聯跨部會科技辦案 讓跨區亂倒廢液業者無所遁形

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
警政署保七總隊總隊長李安淳（左起）、環境管理署長顏旭明、環境部次長沈志修、環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、台中地檢署檢察長張介欽下午出席在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，向國人宣示，未來將以更緊密的跨部會合作，即時且有效的遏阻環保犯罪。記者蘇健忠／攝影
警政署保七總隊總隊長李安淳（左起）、環境管理署長顏旭明、環境部次長沈志修、環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、台中地檢署檢察長張介欽下午出席在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，向國人宣示，未來將以更緊密的跨部會合作，即時且有效的遏阻環保犯罪。記者蘇健忠／攝影

為守護環境、嚴懲不肖業者非法棄置廢棄物惡行，環境部彭啓明、法務部長鄭銘謙、警政署保七總隊總隊長李安淳、環境管理署長顏旭明、環境部次長沈志修、高檢署檢察長張斗輝、台中地檢署檢察長張介欽下午出席在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，分享破案心得。

法務部部長鄭銘謙、環境部部長彭啓明共同向國人宣示，這不僅展現政府強力打擊不法的能力，未來將更緊密的跨部會合作，即時且有效的遏阻環保犯罪。透過檢警調環攜手，層層溯源抽絲剝繭並運用科技工具分析蒐證，讓違法業者無所遁形且付出慘痛代價，未來將透過聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪，以維護環境品質，實現環境正義。

此案於111年10月查獲不法業者棄置廢酸洗液後，全案迄今經台中地檢署進行4波起訴，累計已起訴37人，並查扣犯罪所得高達1.9億餘元，另由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。

環境部表示，如廢棄物未依規定再利用致污染環境，或任意棄置有害事業廢棄物，一經查獲，最高可處5年以下有期徒刑得併科1,500萬元以下罰金，並應依廢棄物清理法暨土壤及地下水污染整治法負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。

臺灣臺中地方檢察署檢察官陳祥薇是承辦此案的檢察官，特別在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會上，分享跨區非法棄置案件破案心得。記者蘇健忠／攝影
臺灣臺中地方檢察署檢察官陳祥薇是承辦此案的檢察官，特別在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會上，分享跨區非法棄置案件破案心得。記者蘇健忠／攝影
法務部部長鄭銘謙（右）與環境部部長彭啓明（左）一起向國人宣示，將持續透過檢警調環等跨機關聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪，以維護環境品質，實現環境正義。記者蘇健忠／攝影
法務部部長鄭銘謙（右）與環境部部長彭啓明（左）一起向國人宣示，將持續透過檢警調環等跨機關聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪，以維護環境品質，實現環境正義。記者蘇健忠／攝影

廢棄物 彭啓明 環境部

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