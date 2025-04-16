環檢警聯跨部會科技辦案 讓跨區亂倒廢液業者無所遁形

為守護環境、嚴懲不肖業者非法棄置廢棄物惡行，環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙、警政署保七總隊總隊長李安淳、環境管理署長顏旭明、環境部次長沈志修、高檢署檢察長張斗輝、台中地檢署檢察長張介欽下午出席在環境部舉行的「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，分享破案心得。

法務部部長鄭銘謙、環境部部長彭啓明共同向國人宣示，這不僅展現政府強力打擊不法的能力，未來將更緊密的跨部會合作，即時且有效的遏阻環保犯罪。透過檢警調環攜手，層層溯源抽絲剝繭並運用科技工具分析蒐證，讓違法業者無所遁形且付出慘痛代價，未來將透過聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪，以維護環境品質，實現環境正義。

此案於111年10月查獲不法業者棄置廢酸洗液後，全案迄今經台中地檢署進行4波起訴，累計已起訴37人，並查扣犯罪所得高達1.9億餘元，另由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。