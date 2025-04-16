美將加徵藥品關稅…72項藥品列必要清單 健保署：難被替代

美國總統川普先前表示，「很快」會對藥品加徵關稅，未來可能會影響台灣醫療院所購買藥物以及製藥成本。健保署署長石崇良表示，目前健保收載的藥品有176項為美國進口，其中72項被列為必要藥品清單，因仍在專利期內，恐怕短時間內難有替代品項。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛、健保署長石崇良、疾管署長莊人祥等人，就「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」，進行專題報告並備質詢。

立委林淑芬表示，即便沒有美國關稅議題，國內缺藥本就已經很嚴重了，且疫苗、抗生素、癌症用藥、高階醫材、小兒醫材等高度仰賴進口，這些都是剛性需求，一旦關稅新制上路，這些產品成本一定會上升，進而轉嫁到民眾身上，如果發生缺藥危機對民眾權益茲事體大。

林淑芬表示，台灣長期仰賴特定進口商，且只有健保署一個買家，市場小、利潤低，一但進口藥品變貴或中斷供應，根本找不到替代品，對兒童、長者、身障族群、癌症病人衝擊都很大，其就醫可近性可能受到影響，並非每個人都有可足以應付的商業保險，萬一癌藥出現缺口，總不可能要病人等2個月。

石崇良回應，目前健保收載的1萬4000多項藥品中有176項來自美國，72項被列為必要藥物清單，因為仍在專利期內，可替代性低，其中24款屬於抗腫瘤和免疫藥物，其餘如血液用藥、抗生素、感染用藥等，多數還在專利期內，需要另外盤點的是藥品可替代性低，也就是有寡占的情形，並非無法替代，而是替代難度較高，例如一款藥品市占率90%，另一款10%的可替代，但不見得能馬上補上。

石崇良說，健保收載的藥品有83%為國內製造，整體進口還是以歐洲為多，美國輸入的藥品中，列在必要清單的以抗腫瘤藥物為多，這些藥品用量不大，但的確相對較昂貴，很多還在專利期內，會先盤點替代藥物方面有風險的品項。

立委王鴻薇則點出，針對調高關稅造成藥價上漲該如何因應，石崇良說，健保給付的1.4萬多項藥品例，美國製造的176項一年約支出200億，比對必要藥品清單中72項，健保申報約84億，萬一成本上漲，藥商可依照藥價支付標準，針對罕藥和特殊無可替代藥品調升藥價；費用部分，健保總額其他部門有一塊「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」20億、安全準備金目前則有1600億可緊急支應，也會持續向行政院爭取。

除了藥品和醫材，身為血液腫瘤科醫師的立委王正旭指出，血液製劑和疫苗也需要注意，莊人祥表示，疫苗目前都是長年合約，大部分不是來自美國，因為公費疫苗也都是零關稅，會嘗試針對多年合約多家廠商購置疫苗，短時間預期不會有太大影響。