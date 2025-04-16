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痠、痛感覺不同！中研院顛覆醫界半世紀認知 助減少無效用藥

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。示意圖／ingimage
中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。示意圖／ingimage

日常中「痠」與「痛」的感覺常常被混為一談，但中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。這項研究顛覆了醫學界長達半世紀的既定認知，也有助減少因無法區分痠與痛的無效用藥。

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成今在國科會舉行的記者會中指出，團隊透過特定化學物質刺激神經，證實「誘發痠感的神經」並非傳統所認知的痛覺神經，而是屬於本體感覺神經系統的一部分。研究結果發表於國際期刊《Science Advances》。

陳志成表示，這是新的感覺系統，團隊將其稱之為Sngception，取自台語「痠（sng）」的發音，代表一種文化與科學結合的創新概念。長年來，因語言與文化差異，西方醫學將「痠」與「痛」視為同一類感覺，忽略東亞語言中存在的區別。他說，中文等漢藏語系明確區分「痠」與「痛」，而這正是推動這項研究的起點。

陳志成強調，此一研究結果刊登於國際重要學術期刊「科學前緣」（Science Advances），並首創Sngception名詞，往後將被沿用，有望台灣在國際神經科學領域奠定話語權。

根據研究，當本體感覺神經被過度活化時，會因組織酸化而產生痠感，這類感覺不僅不同於「刺痛」、「灼痛」等急性疼痛，也較不容易引起逃避反應，反而會促使人尋求舒緩，例如按摩、伸展。

團隊表示，目前「痠覺量表」已在北醫、萬芳醫院與雙和醫院等門診導入，協助臨床醫師釐清病患所訴症狀。隨著「痠」與「痛」感知路徑的區分，有望強化精準診斷與治療策略，特別是在肌肉酸痛、慢性疲勞等長期症狀管理上，提升醫療效能。

陳志成指出，台灣一年健保止痛藥物支出超過2千億元，但若能區分痠與痛，有望減少無效用藥。他表示，未來團隊將持續擴大「痠覺」詞彙系統，建立獨立於痛覺醫學之外的「痠覺醫學」，期望台灣在全球痠覺研究領域中扮演領頭羊角色。

中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。圖／國科會提供
中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。圖／國科會提供

中研院 團隊 神經科學 醫學

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