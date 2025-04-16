郵輪頻出包 交長陳世凱：暑假前完成定型化契約機制

義大利籍郵輪歌詩達莎倫娜號本月初故障，導致船上3000多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱16日指出，為保障旅客權益，正進一步完善郵輪相關的定型化契約機制，草案目前在部內審議，「今年暑假應該就可適用」。

立法院交通委員會今天安排交通部業務報告。國民黨立委洪孟楷提到，面對郵輪蓬勃發展，對於消費糾紛的補償，交通部應研究一套適用標準；國民黨立委葉元之則建議，對從台灣出發或以台灣為港口的公司建立評鑑機制。

對此，陳世凱說，目前歌詩達郵輪莎倫娜號事件目前已經談到給予每位旅客200美元補償；至於相關保障標準過去沒那麼全面，目前正在修訂中，預計暑假之前可完成。航港局長葉協隆補充指出，已訂定定型化契約應記載及不得記載事項，草案已經完成，目前送交通部審議中。

航港局說，2021年起著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客，經與消基會、郵輪公會多次討論，14日已送至交通部。陳世凱表示，相關草案預計暑假前完成。