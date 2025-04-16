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IPCC國際論壇 陳其邁舉高雄實例響應淨零減碳

中央社／ 高雄16日電

「北極的最後一塊冰」IPCC學者國際論壇今天移師高雄舉辦，市長陳其邁表示，高雄以通過淨零城市發展自治條例、訂定減碳目標、成立培育人才機構等，響應推廣氣候行動理念。

關注全球暖化危機，陳其邁上午出席移師高雄舉辦的「北極的最後一塊冰」聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）學者國際論壇致詞，並與「解凍格陵蘭」團長葛望平、日月光集團、碳權交易所代表及主講學者專家IPCC冰川科學家教授威廉（William Colgan）與因紐特獵人協會主席克里斯登森（Olennguaq Kristensen）共同響應活動，推廣氣候行動理念。

陳其邁指出，自己上任後高雄通過全台第一個與氣候變遷減碳相關的「高雄市淨零城市發展自治條例」，並訂定自主減碳目標，包括2030年減碳30%、2050年達到淨零目標、碳權交易所設立於高雄、成立台灣第一個地方政府規劃設置的人才培訓與技術交流機構等，協助企業推動淨零轉型。

他表示，高雄是全台灣碳排最高城市，約占台灣1/5碳排量，所以如何因應氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，包括實行減碳策略、推動綠色金融，與減碳、負碳技術等應用協助產業轉型；市府除在中央NDC國家自主貢獻訂定具體指標，也與企業合作，延緩極端氣候所帶來更嚴峻的挑戰。

陳其邁說，從紀錄片「The Color of Ice 冰的顏色」詳實記錄極端氣候變遷，帶來對於人類生存嚴峻的挑戰，包括海平面上升影響、冰雪覆蓋的格陵蘭人類生活劇烈變化。雖然高雄跟格陵蘭相距9000公里以上，但當氣候變遷時，包括食衣住行、生活改變，真實帶來的衝擊，一定會讓所有國家、城市多加省思，更果斷做出行動回應。

由永續企業歐萊德、台灣淨零排放碳中和協會及日月光環保永續基金會共同主辦的「IPCC學者國際論壇」，匯集國際氣候學者及格陵蘭前線經驗，首映極地紀錄片「The Color of Ice 冰的顏色」，提升大眾對氣候變遷急迫性認知，呼應高雄推動淨零轉型政策，共同為環境永續努力。

氣候變遷 淨零 減碳

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