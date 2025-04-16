避孕藥會傷身？ 醫打破迷思「揭3優點」：奶茶影響可能更大

「避孕藥會傷身嗎？」婦產科醫師張瑜芹表示，每次在診間出現這個問題，都忍不住翻個白眼。她直言，這種擔憂源自舊時代的迷思與過時的資訊，其實，現代避孕藥早已是婦科醫師手中的「調理神器」，不但不會傷身，甚至還有不少意想不到的健康益處！

避孕藥的3大優點，超乎你想像

張瑜芹在臉書分享，避孕藥不僅僅是避孕工具，更是改善婦科問題的好幫手。她整理了以下三大重點：

1.避孕效果較穩定

避孕藥是目前常見且效果穩定的避孕方式之一。只要按時服用，成功率高於許多其他避孕方式，和不確定性滿滿的其他方式比起來，讓人更安心。

2.具備「隱藏技能」

根據研究，長期規律服用避孕藥10至15年，不但有效避孕，還能降低卵巢癌與子宮內膜癌的風險。一顆小小藥丸，竟然可以一舉多得，這麼划算的事，真的不考慮一下？

3.劑量低、副作用少

別再用媽媽或阿嬤年代的「重型選手」來想像現在的避孕藥了！隨著科技進步，現代避孕藥劑量更精準，副作用大幅減少。張瑜芹還表示，「你每天喝的奶茶，熱量和影響可能都比避孕藥高」。

誰不適合使用避孕藥？這4類人要小心！

雖然避孕藥好處多，但也不是人人都適合。張瑜芹提醒，以下族群服用前一定要先諮詢專業醫師：

重度吸菸者

BMI過高者（體重明顯超標）

肝功能異常者（肝指數異常）

有血栓體質者

這些人可能因體質或疾病影響，服用避孕藥後產生不良反應，務必先找醫師評估風險。

迷思從何而來？醫師一次破解！

「吃避孕藥會發胖」、「一吃就停不下來」、「對身體不好」…這些說法經不起推敲！張瑜芹強調，這些觀念來自老一輩的誤解與網路謠言，其實現代醫學早已證實，正確使用避孕藥不但安全，還有很多額外好處。

醫師的叮嚀：愛要及時，避孕更要聰明

「與其在這裡自己嚇自己，不如直接找婦產科醫生好好聊一聊，選擇最適合你的避孕方法」。張瑜芹提醒，科學避孕、負責任的愛，是給自己和伴侶最好的交代。別讓一時衝動，換來一輩子的遺憾。