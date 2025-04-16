多人疑集體食物中毒上吐下瀉就醫 碳佐麻里燒肉店道歉了

高雄燒肉名店碳佐麻里高美店傳出疑似集體食物中毒案，受害人數至少40人，衛生局採檢餐廳廚工及民眾檢體11件，全力釐清感染源當中。碳佐麻里今天中午在臉書發出聲明啟事，向消費者致歉，強調會深刻的反省、積極的改進。

碳佐麻里以高價位的燒肉精品自許，在高雄、台南有4家店，這次出包是位於高雄美術館分店，消費者在12日用餐完後，8人上吐下瀉、發燒陸續掛病號，並在社群平台爆料，不料貼文曝光，釣出一堆苦主，同樣在12日吃完餐後，出現嘔吐、腹瀉、發燒、腹痛等腸胃不適症狀，算一算，至少超過40人受害。

碳佐麻里今天中午在臉書發出聲明，向消費者道歉「對不起！我們對於高雄高美店顧客用餐後出現身體不適的情況深感關切，並在此表達最誠摯的歉意」。

碳佐麻里指出，在得知此消息後，全力配合衛生主管機關進行調查，並立即邀請專業消毒公司對餐廳進行全面高標準的清潔與消毒作業。一直以來，食品安全始終是我們的首要任務，針對此次事件，顯示在衛生管理及流程控管上仍有不足。

碳佐麻里強調此次事件沒有任何理由，也不會推諉責任，將持續強化內部餐點安全管理流程，並會正視錯誤，用最嚴謹的態度最積極的處置，提供給每一位顧客最安心的用餐環境。

面對相關責任，一定負責到底，絕不迴避，對於顧客的身體狀況也會持續關心、給予慰問，並以最高標準檢討、自我要求，以杜絕類似情況再次發生。

碳佐麻里表示，對於此次事件給顧客帶來的不便與擔憂，再次表達最誠摯的歉意！感謝各界的關心與指正，會戒慎恐懼的落實流程管理，以當責的態度來重建顧客信任，謝謝大家關心，一定會深刻的反省、積極的改進。

衛生局列出8樣可疑食材舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水，經查，所有使用食材為該店自行向上游供應商購置，並無中央廚房統一供應。

衛生局表示，已針對餐廳廚工及就醫民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中。截至今日累計就醫4人。