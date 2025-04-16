快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

挪威看極光摔骨折 女企業家返台獲名醫救治 捐輪椅助人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
劉姓女企業家（左五）膝蓋骨折，返台接受醫師林建中（左四）醫治康復，捐贈輪椅給醫院。圖／烏日林新醫院提供
劉姓女企業家（左五）膝蓋骨折，返台接受醫師林建中（左四）醫治康復，捐贈輪椅給醫院。圖／烏日林新醫院提供

台中66歲劉姓女企業家年初到挪威看極光跨年，沒想到滑倒膝蓋骨折，她緊急返台接受治療，所幸在烏日林新醫院副院長、骨科名師林建中的醫治下，三個月內康復，讓她深刻體會行動受限辛苦，捐贈輪椅給醫院，幫助行動不便病友。

劉女與旅行團才剛抵達挪威，卻因街道結冰不慎滑倒，膝蓋立刻腫脹無法行走，到當地醫院檢查確診膝蓋骨嚴重骨折，她意識到情況不容耽擱，決定立即返台，並直接向信任的林建中求診。

烏日林新醫院醫療團隊早已準備就緒，讓劉女一回國就能迅速接受手術治療，爭取最佳康復機會。林建中為劉女執行「髕骨粉碎性骨折鈦合金內固定及新式鉚釘植入韌帶縫補手術」。

林建中說，這項技術能提供更穩固的支撐，幫助骨折部位迅速復原，並透過特殊鉚釘植入強化韌帶，讓膝關節功能恢復更穩定，有效降低未來行動受限的風險。

劉女在術後很快開始練習行走，在醫療團隊的細心指導下，她積極復健，一個月後，她的膝蓋已經能夠順利彎曲，三個月內便恢復正常行動，重新回到日常生活。

劉女表示，林建中和醫療團隊從手術前詳細解釋，到術後的耐心指導，讓她在康復過程中充滿信心。經歷這場意外後，她更能體會行動不便帶來的困難，深知輪椅對於病患的重要性。為了回饋社會，她決定捐贈輪椅給烏日林新醫院，希望能幫助更多有需要的病友，將醫護給她的溫暖傳遞出去。

林建中說，病患的信任與康復是醫護人員最大的動力，也感謝劉女的善舉，讓更多需要幫助的人受惠。

他提醒，膝蓋受傷若未及時治療，可能影響未來的行動能力，甚至造成關節退化或慢性疼痛。因此，當膝蓋受到嚴重撞擊或跌倒受傷時，應盡快就醫，透過專業醫療評估，選擇合適的治療方式，確保康復效果。

劉姓女企業家（中）膝蓋骨折，返台接受醫師林建中（左）醫治康復，捐贈輪椅給醫院。圖／烏日林新醫院提供
劉姓女企業家（中）膝蓋骨折，返台接受醫師林建中（左）醫治康復，捐贈輪椅給醫院。圖／烏日林新醫院提供

建中 手術 骨折

延伸閱讀

陳美鳳不用坐輪椅了！腿力回春 背限量廢包喝喜酒

影／大甲媽回鑾80歲嬤坐輪椅被人潮擠出 警助她躦轎底

踹狗洩憤致牠尾椎骨折 警遭同事檢舉...違反動保法開罰

影／安全氣囊彈開！休旅車逆向撞遊覽車畫面曝 司機疑骨折一度困車內

相關新聞

痠、痛感覺不同！中研院顛覆醫界半世紀認知 助減少無效用藥

日常中「痠」與「痛」的感覺常常被混為一談，但中央研究院研究團隊最新發現指出，「痠」與「痛」其實由完全不同的神經路徑負責。...

臉臭、護包、現金不放自己口袋！律師穿名牌攜女遊巴黎 靠8招安全回台

喜愛旅行的朋友，或許聽聞過不少法國巴黎等歐洲城市偷兒難防的案例，女律師李怡貞近日剛結束巴黎旅行，她在臉書透露自己帶著女兒、穿著名牌服飾及配件在巴黎旅行，靠著八項旅行注意事項，讓自己和女兒在旅程中未遭偷、搶或尾隨等意外，順利完成這趟旅行。

避孕藥會傷身？ 醫打破迷思「揭3優點」：奶茶影響可能更大

「避孕藥會傷身嗎？」婦產科醫師張瑜芹表示，每次在診間出現這個問題，都忍不住翻個白眼。

多人疑集體食物中毒上吐下瀉就醫 碳佐麻里燒肉店道歉了

高雄燒肉名店碳佐麻里高美店傳出疑似集體食物中毒案，受害人數至少40人，衛生局採檢餐廳廚工及民眾檢體11件，全力釐清感染源...

世界首批！有望不再靠捕撈 水試所成功培育土魠魚人工種魚

水試所今天表示，除在112年5月成功取得土魠魚受精卵、培育魚苗至孵化後第50天後，已進一步掌握陸上養殖技術，育成超過60...

郵輪頻出包 交長陳世凱：暑假前完成定型化契約機制

義大利籍郵輪歌詩達莎倫娜號本月初故障，導致船上3000多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。