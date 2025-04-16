挪威看極光摔骨折 女企業家返台獲名醫救治 捐輪椅助人

台中66歲劉姓女企業家年初到挪威看極光跨年，沒想到滑倒膝蓋骨折，她緊急返台接受治療，所幸在烏日林新醫院副院長、骨科名師林建中的醫治下，三個月內康復，讓她深刻體會行動受限辛苦，捐贈輪椅給醫院，幫助行動不便病友。

劉女與旅行團才剛抵達挪威，卻因街道結冰不慎滑倒，膝蓋立刻腫脹無法行走，到當地醫院檢查確診膝蓋骨嚴重骨折，她意識到情況不容耽擱，決定立即返台，並直接向信任的林建中求診。

烏日林新醫院醫療團隊早已準備就緒，讓劉女一回國就能迅速接受手術治療，爭取最佳康復機會。林建中為劉女執行「髕骨粉碎性骨折鈦合金內固定及新式鉚釘植入韌帶縫補手術」。

林建中說，這項技術能提供更穩固的支撐，幫助骨折部位迅速復原，並透過特殊鉚釘植入強化韌帶，讓膝關節功能恢復更穩定，有效降低未來行動受限的風險。

劉女在術後很快開始練習行走，在醫療團隊的細心指導下，她積極復健，一個月後，她的膝蓋已經能夠順利彎曲，三個月內便恢復正常行動，重新回到日常生活。

劉女表示，林建中和醫療團隊從手術前詳細解釋，到術後的耐心指導，讓她在康復過程中充滿信心。經歷這場意外後，她更能體會行動不便帶來的困難，深知輪椅對於病患的重要性。為了回饋社會，她決定捐贈輪椅給烏日林新醫院，希望能幫助更多有需要的病友，將醫護給她的溫暖傳遞出去。

林建中說，病患的信任與康復是醫護人員最大的動力，也感謝劉女的善舉，讓更多需要幫助的人受惠。