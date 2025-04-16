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全球首例！台大醫院「無缺血時間」心臟移植 救回4旬女

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，截至目前，已完成700例心臟移植，占全台心臟移植數量3分之1。記者林琮恩／攝影
台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，截至目前，已完成700例心臟移植，占全台心臟移植數量3分之1。記者林琮恩／攝影

台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，49歲蘇女士罹患擴張型心肌病變，反覆入院施打強心劑，裝設心室輔助器後，卻因嚴重感染再度入院，被排入台大醫院心臟移手等候名單，於去年8月15日完成移植，過程中手術團隊以移動式灌流系統運送捐贈者心臟，保持血液灌流、心臟跳動，預期改善受贈者術後心臟功能及存活率。

台大醫院心血管中心專任主治醫師紀乃新說，心臟移植過程中，團隊從捐贈者身上摘下心臟，到縫合到受贈者身上、心臟恢復跳動為止，傳統上稱為「缺血時間」，一般建議缺血時間不可超過4小時，否則預後不佳，且時間愈短愈好，全球均設法減少缺血時間，2023年美國史丹佛大學醫院也曾完成一例心臟跳動移植手術，中國大陸廣州也有類似手術紀錄，但這兩個案例均未做到「零缺血」。

紀乃新表示，零缺血時間可避免移植過程中心臟停止，或血液再灌流導致心臟損傷，為此，團隊設計一套灌流系統，從捐贈者身上取下心臟後，全程保持血液流動及心臟跳動，將其運送至相鄰的手術室，縫合至受贈病人身上，因整個移植過程中，心臟維持血液流動，因此縫合過程也較為複雜。團隊預計未來持續改善灌流系統，讓此技術應用在多病人身上。

蘇女士具心臟衰竭病史，2023年起反覆發作，經常住院施打強心劑，後續裝設心室輔助器，但因感染等問題重新入院，2024年接受移植手術。她表示，過去不論躺著、站著、坐著都無法睡覺，感謝捐贈者大愛，及醫療團隊協助，離開加護病房後一周內，自己已恢復正常走路，持續走30分鐘都不用停下，還能一口氣爬4層樓梯。

紀乃新表示，台大醫院截至目前，已完成700例心臟移植，占全台心臟移植數量3分之1，若沒有捐贈者，什麼事情都不會發生，感謝捐贈者大礙及家屬捨得，院內醫師均把醫療視為志業，完成使命。台大醫院心臟血管外科主任虞希禹表示，該院心臟移植病人五年存活率達75%，且40%病人回到社會工作崗位，持續貢獻社會。

台大醫院院長吳明賢表示，已故心臟移植權威朱樹勳在台大醫院完成亞洲首例心臟移植手術，台大希望成為醫療服務研究技術的開創者。心臟若缺血，對功能一定會帶來影響，本次團隊研究成果發表在國際頂尖期刊，盼各界談論醫療時，除健保議題、急診壅塞外，也能關注正面新聞，「台大醫療團隊，在大環境不理想情況下，沒有停止進步的腳步。」

台大醫院團隊設計一套灌流系統，從捐贈者身上取下心臟後，全程保持血液流動及心臟跳動，將其運送至相鄰的手術室，縫合至受贈病人身上。記者林琮恩／攝影
台大醫院團隊設計一套灌流系統，從捐贈者身上取下心臟後，全程保持血液流動及心臟跳動，將其運送至相鄰的手術室，縫合至受贈病人身上。記者林琮恩／攝影
49歲蘇女士（右）罹患擴張型心肌病變，反覆入院施打強心劑，裝設心室輔助器後，卻因嚴重感染再度入院，被排入台大醫院心臟移手等候名單，於去年8月15日完成移植。記者林琮恩／攝影
49歲蘇女士（右）罹患擴張型心肌病變，反覆入院施打強心劑，裝設心室輔助器後，卻因嚴重感染再度入院，被排入台大醫院心臟移手等候名單，於去年8月15日完成移植。記者林琮恩／攝影

台大醫院 團隊 手術

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