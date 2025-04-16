桃園長庚獲年度國際智慧醫院殊榮 展現智慧醫療創新

桃園長庚紀念醫院表示，院方推動智慧醫療創佳績，於「Healthcare Asia Awards 2025」榮獲年度智慧醫院（Smart Hospital Initiative of the Year）大獎，成為國際醫療評鑑舞台的焦點。

桃園長庚說明，這次參賽主題為檢驗科團隊的「提升實驗室效率的全自動化實驗室解決方案」（Enhancing Laboratory Efficiency with Total Laboratory Automation），展現了醫院在智慧醫療創新的卓越成就，導入智慧化流程後，提升病人體驗與醫療效率。桃園長庚持續推展多元智能醫療服務，以檢驗醫學科為例，每月門診抽血人次高達1.78萬，病人可透過醫囑產生的QR code自動報到，報到過程僅需5秒鐘；報到資訊會自動串接至備管系統進行自動化處理，提升了檢驗流程極大的效率，並改善了病人的就醫體驗。

另外，桃園長庚在智慧BI分流方面，可主動優先服務85歲以上高齡，與乘坐輪椅的病人，平均每人等候時間僅3.1分鐘，大幅降低病人抽血等候時間。抽血輔助系統會主動偵測特殊病人資料，針對易暈針、對乳膠、酒精消毒液過敏的病人，系統提示以標準化流程予以事先安全防護，提升病人安全；採檢電子辨識採HIMSS 7認證最高規格要求的三重電子比對（醫囑、健保卡、所有採檢管條碼)，這一創新技術不僅彰顯了醫院的智慧化能力，也為病患提供了更便捷、安全的醫療服務。

桃園長庚全自動化實驗室展現卓越創新能力，醫院的檢驗科團隊透過全自動化實驗室解決方案，成功縮短檢驗時間，提升檢驗準確性，並有效支持臨床診斷需求。創新方案不僅獲得了國際獎項高度認可，也成為智慧醫療技術應用的典範案例，為台灣醫療在國際舞台上贏得更多讚譽。

院方表示，榮獲2025年度智慧醫院獎項，代表了對醫院數位化轉型及醫療品質提升的高度肯定，透過參與國際競賽，桃園長庚紀念醫院展現了台灣醫療品牌的國際競爭力，並成功提升了台灣在智慧醫療領域的全球知名度。