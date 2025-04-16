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郵輪頻出包 交通部：暑假前完成定型化契約機制
義大利籍郵輪歌詩達莎倫娜號本月初故障，導致船上3000多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱今天指出，為保障旅客權益，正進一步完善郵輪相關的定型化契約機制，草案目前在部內審議，預計暑假前完成。
義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月8日從基隆港出發前往日本那霸、石垣島，原訂11日上午返回基隆港，但9日靠泊在沖繩那霸港時，因技術性原因進行維修，導致3000多名旅客滯留當地，12日才返回基隆港，後續11日要出發的旅客也被迫航程遭到取消。原本船方僅願意賠償船上旅客每人50美金，後經協調，目前給每人200美金的補償。
立委洪孟楷今在立院交通委員會質詢表示，歌詩達郵輪莎倫娜號的機械故障，影響2梯次旅客，業者是否提供合理補償給旅客？業者來台開拓郵輪市場自然歡迎，但我國也要提出保障旅客機制及標準。
陳世凱說，目前歌詩達郵輪莎倫娜號事件目前已經談到給予每位旅客200美元補償；至於相關保障標準過去沒那麼全面，目前正在修訂中，預計暑假之前可完成。航港局長葉協隆補充指出，已訂定定型化契約應記載及不得記載事項，草案已經完成，目前送交通部審議中。
航港局說，2021年起著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客，經與消基會、郵輪公會多次討論，14日已送至交通部。陳世凱表示，相關草案預計暑假前完成。
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