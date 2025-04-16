快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

台南夜市「台灣鯛」烤魚正夯！市場處精選排隊名攤地圖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供

台灣鯛為台南養殖漁業的代表魚種之一，除了漁業養殖技術，養殖面積、產量及產值皆為全國第一，是種極富多元料理的食材，台南知名夜市最近台灣鯛料理正夯，還出現不少排隊名店，市場處因應這一美食新秀崛起，特別整理出台灣鯛烤魚排隊名店地圖，市長黃偉哲還掛保證「不預約還吃不到」。

台南夜市美食新星烤魚料理（台灣鯛）精選排隊名攤有花園夜市：黃家烤魚、鹽焗長、蛤！魚宗螺杰；大東夜市：吉野食堂；大東東夜市：李姊鹽烤魚、蛤！魚宗螺杰；武聖夜市：戲漁、海公公、海蝦、海口人；大益夜市：鹽刑烤打、漁悅；玉井夜市、佳里夜市：好美味胡椒魚。

黃偉哲表示，台灣鯛產季全年皆有，肉多質嫩刺少，具高蛋白質及低脂肪的特點，清蒸、紅燒、鹽烤都很美味，深受市場肯定，豐富了美食之都的吸引力。

經發局長張婷媛表示，近來夜市出現排隊名攤，台灣鯛烤魚料理讓民眾趨之若鶩，口耳相傳的美味，讓這些名攤一到夜市營業時間，就大排長龍，料理主要以鹽烤方式為主，佐以蒜頭、胡椒、薑片或其他特殊調味料，肉質飽滿細緻，口味鮮甜無土味，讓人吃了以後意猶未盡，吮指回味。

台南市市場處處長王俊博表示，市場處特別精選幾家夜市烤魚料理名攤，提供饕客納入夜市美食口袋名單，每家都有自身獨家的料理特色，相同的則是台灣鯛高品質的原味基底，推薦給民眾前往品嘗台灣鯛美食。

受到美國關稅可能衝擊台灣鯛產業，台南市農業局指出，台南市共有六官養殖發展協會、南瀛水產養殖合作社與台南市養殖漁業發展協會3家漁業組織的成員有飼養台灣鯛，目前放養量約30萬尾，農業局將拜訪基層聽取養殖業意見，與尋求解決辦法。

台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供
台南市場處推出台南夜市「台灣鯛」美食地圖。圖／台南市經發局提供

台南 大東東夜市 料理

延伸閱讀

台南防詐騙 5月起試辦ATM未露全臉警鈴響

貓也納寵物登記 台南「巷仔Niau」領虛擬身分證

台南經發局長張婷媛上任 市長黃偉哲勉推動產業向上

台南小內閣注新血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

相關新聞

全球首例！台大醫院「無缺血時間」心臟移植 救回4旬女

台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，49歲蘇女士罹患擴張型心肌病變，反覆入院施打強心劑，裝設心室輔...

郵輪頻出包 交通部：暑假前完成定型化契約機制

義大利籍郵輪歌詩達莎倫娜號本月初故障，導致船上3000多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱今天指...

高鐵板橋過站未停調查 高鐵董座：駕駛疏忽

台灣高鐵一列204北上車次14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確...

好天氣到明天 吳德榮：周五起兩波鋒面北部先轉雨

把握好天氣，周五起到下周有兩波鋒面，降雨機率高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

對等關稅恐衝擊藥品 邱泰源：還沒發生的事先不要擔心

美國對等關稅政策下，各產業幾乎難以倖免，美國雖尚未對藥品開鍘，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源說，以目前的現...

多人疑集體食物中毒上吐下瀉就醫 碳佐麻里燒肉店道歉了

高雄燒肉名店碳佐麻里高美店傳出疑似集體食物中毒案，受害人數至少40人，衛生局採檢餐廳廚工及民眾檢體11件，全力釐清感染源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。