台南夜市「台灣鯛」烤魚正夯！市場處精選排隊名攤地圖

台灣鯛為台南養殖漁業的代表魚種之一，除了漁業養殖技術，養殖面積、產量及產值皆為全國第一，是種極富多元料理的食材，台南知名夜市最近台灣鯛料理正夯，還出現不少排隊名店，市場處因應這一美食新秀崛起，特別整理出台灣鯛烤魚排隊名店地圖，市長黃偉哲還掛保證「不預約還吃不到」。

台南夜市美食新星烤魚料理（台灣鯛）精選排隊名攤有花園夜市：黃家烤魚、鹽焗長、蛤！魚宗螺杰；大東夜市：吉野食堂；大東東夜市：李姊鹽烤魚、蛤！魚宗螺杰；武聖夜市：戲漁、海公公、海蝦、海口人；大益夜市：鹽刑烤打、漁悅；玉井夜市、佳里夜市：好美味胡椒魚。

黃偉哲表示，台灣鯛產季全年皆有，肉多質嫩刺少，具高蛋白質及低脂肪的特點，清蒸、紅燒、鹽烤都很美味，深受市場肯定，豐富了美食之都的吸引力。

經發局長張婷媛表示，近來夜市出現排隊名攤，台灣鯛烤魚料理讓民眾趨之若鶩，口耳相傳的美味，讓這些名攤一到夜市營業時間，就大排長龍，料理主要以鹽烤方式為主，佐以蒜頭、胡椒、薑片或其他特殊調味料，肉質飽滿細緻，口味鮮甜無土味，讓人吃了以後意猶未盡，吮指回味。

台南市市場處處長王俊博表示，市場處特別精選幾家夜市烤魚料理名攤，提供饕客納入夜市美食口袋名單，每家都有自身獨家的料理特色，相同的則是台灣鯛高品質的原味基底，推薦給民眾前往品嘗台灣鯛美食。