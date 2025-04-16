40歲男遊越南海灘戲水染類鼻疽菌 截肢搶命復健重新站起來

彰化縣一名40多歲男子去年到越南旅遊，回國後因右胸疼痛，先到某醫院就醫未查出病因，再到員榮醫療體系就診，員榮醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲說，患者因肺部發炎收治住院，一度靠葉克膜維生，之後化驗出患者感染「類鼻疽桿菌」，對症下藥後，保住一命，但也因敗血症，四肢截肢。

男病患去年暑假與家人到越南某著名海島旅遊，期間曾到海灘游泳戲水，回國後胸部及身體開始疼痛，但到某醫院檢查未發現明顯異狀，因疼痛加劇，後來還發燒，即到員榮醫院求診。

涂川洲診治發現患者右肺有浸潤現象，安排電腦斷層檢查，顯示右肺有兩處膿瘍，且積聚髒水。立即安排肺部清創手術，並送檢化驗，化驗結果，患者感染類鼻疽桿菌，才造成患者肺部嚴重感染，因病情迅速惡化，甚至引發休克、血壓下降，需要插管與裝上葉克膜，在使用抗生素等治療後，最終順利脫離呼吸器與葉克膜。

但不幸的是，治療過程患者因出現併發症，導致四肢末端缺血缺氧，最後不得不截肢，右大腿從根部切除，左大腿從膝蓋以下切除，雙手多根手指也因壞死切除。

儘管遭遇重大打擊，幸好有家人支持陪伴，患者也非常堅強，積極配合治療，除完成長達數月抗生素療程，雙腿也裝上義肢。

員榮醫院復健科主任陳冠霖醫師表示，患者裝上義肢後，展開艱辛的復健之路，出院後，個案申請長照2.0的居家復能服務，由員榮醫院嚴彗慈物理治療師每個月三次到家中持續指導日常生活自理活動、與移位至輪椅及坐站起身訓練。

復健從最基本的核心與上肢強化訓練做起，透過自體重量訓練、核心穩定訓練、坐站平衡訓練，從坐站起身、站穩、轉換重心到踏步協調，每一個細節都在挑戰極限。他的右腿超過一半的大腿截肢，失去了自然的關節動力，左腿雖有膝下義肢支撐，仍需耗費數倍於常人的力氣，才能邁出一步。

患者雖常因疲勞、姿勢代償導致腰痛與肩痛，但從不放棄，如今，已能靠助行器在家中穩定行走，也能走出門口，上下汽車。