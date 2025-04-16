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竹縣去年33件山域事故 消防籲完善計畫留守平台保平安
近日登山事故頻傳，新竹縣去年發生33件山域事故案件，其中2件因當事人地形因素無法聯繫報案，增加搜救困難與時間成本。新竹縣長楊文科呼籲，多利用「第三方協同留守平台」、學習離線地圖，提升自身安全保障。
根據統計，除了尖石鄉北得拉曼步道、高島縱走路線（高台山、中島田山等）、關西鎮石牛山等熱門登山路線外，許多健行步道也發生山域事故，民眾若未做好事前準備，即使是低難度的步道，也可能因迷途而發生意外。
山域搜救官、消防署提升山域事故搜救計畫副主持人林瑞安表示，登山時，一旦遇險，能否對外聯繫成救援關鍵。除倚賴手機通訊系統，建議山友可額外配備具備衛星通訊功能的裝置，如 Garmin inReach。
這類設備不僅能在無行動網路覆蓋的山區，提供即時通訊功能，也能即時回傳定位資訊，讓留守人員掌握當前位置，對於提升搜救時效與準確度有極大助益。
此外，戶外安全推廣協會推動「第三方協同留守平台」服務機制，由有經驗、熱心推廣登山安全的山友提供免費留守服務。山友只要在出發前線上(https://hiking-guard.web.app/) 提出申請，並將戶外安全推廣協會留守人官方帳號加入登山Line群組，遵循指示完成申請後就可以使用服務，並搭配補助租賃Garmin InReach Mini2等衛星追蹤通訊裝置。留守人得以掌握登山者的即時動向，一旦發生意外，避免因資訊不足而延誤救援時機，大大提升搜救效能。
竹縣消防局長陳中振呼籲，務必重視登山安全，做好充分的行前準備，並積極配合留守人制度，利用科技設備提升自身安全保障。
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