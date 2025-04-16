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卵巢早衰工作操勞成求子阻礙 休養與療程助攻迎龍鳳胎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良提醒，過度操勞和焦慮也會影響生殖系統的健康和運作。圖／艾微芙國際生殖中心提供
艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良提醒，過度操勞和焦慮也會影響生殖系統的健康和運作。圖／艾微芙國際生殖中心提供

一對從事禮儀工作的夫妻，年齡37歲的妻子因卵巢早衰、卵巢功能指數過低等多重因素，求子之路異常艱辛，日前透過試管嬰兒療程，搭配改善作息與蒐集胚胎的建議，歷經6次取卵、3次植入，2人才喜迎龍鳳胎。艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良提醒，過度操勞和焦慮，人體會消耗許多能量在修補重要器官，影響生殖系統的健康和運作，建議雙方都保持身心平衡的情況下備孕。

太太曾在外院進行試管嬰兒療程失敗，後來輾轉來到生殖醫學博士劉勇良的門診，劉勇良指出，太太過去檢查發現有卵巢早衰、卵巢功能指數AMH僅剩0.68、亞臨床甲狀腺低下、甲狀腺抗體過高、維他命D3偏低等多重問題，都增加受孕的難度。

進入試管療程後，第1次並沒有取得正常的胚胎，第2次的療程改以二波取卵方式，成功取得兩顆正常胚胎。第1次植入後成功懷孕，但太太不幸感染新冠肺炎，最終未看見胎兒心跳，確定流產。第3次試管療程改以植入新鮮胚胎與凍胚，仍以失敗告終。

日後再取3次的卵，其中第5次的取卵，胚胎切片（著床前染色體篩檢PGS/PGT-A）連可切片的等級都無法達到，歷經多次挫折，妻子反思「是不是工作太累了，都沒有休息的關係？」

劉勇良觀察，這對夫妻從事禮儀工作，24小時待命、工作壓力大、作息不穩定，經常睡眠不足，回診時有疲態，需要即時接電話，常常錯過用餐時間，等於是工作、備孕蠟燭兩頭燒。

經過建議後，妻子決定暫停工作，專心休養再出發。在過年前植入2顆正常胚胎，終於成功懷孕，順利抱得雙寶。劉勇良提醒，過度操勞和焦慮，人體會消耗許多能量在修補重要器官，也會影響生殖系統的健康和運作，譬如：影響排卵、干擾著床、精蟲型態不佳等。建議雙方都保持身心平衡的情況下備孕。

成功 試管嬰兒

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