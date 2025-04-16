一天上廁所超過8次 小心患上膀胱過動症

排尿是人體生理需求，但白天頻繁跑廁所，半夜常因尿意醒來中斷睡眠，小心罹患「膀胱過動症」。醫師提醒，如一天上廁所超過8次，夜間起床排尿至少1次，且常有難以延遲的強烈尿意甚至漏尿，要留意是否為膀胱過動症，應就醫檢查，避免膀胱功能惡化影響腎臟健康。

花蓮門諾醫院泌尿外科醫師江景翔指出，據國際尿控學會定義，膀胱過動症主要症狀是「急尿」，通常伴隨頻尿與夜尿，可能合併急迫性尿失禁；臨床上將一天排尿超過8次，當作評估頻尿的參考指標，且在主要睡眠期中起床排尿1次以上，即符合夜尿定義。

江景翔說，膀胱過動症主要是膀胱在尚未裝滿尿液時，提早傳送尿意訊號給大腦，或膀胱肌肉出現不正常收縮，患者會突然感受強烈尿意且難以忍耐。雖然膀胱容量在檢查中可能正常，排尿流速也不一定有問題，卻經常受到強烈尿意干擾。

除了膀胱過動外，江景翔表示，膀胱有可能呈現「無力」狀態，如排尿不完全、尿速慢、大量殘尿滯留等，有些病人同時存在「過動」與「無力」的混合型膀胱障礙，臨床診斷必須更謹慎，醫師會先從基本檢查著手，同時了解患者飲水習慣與排尿記錄等。

江醫師指出，台灣膀胱過動症盛行率約16％，並不罕見，且症狀並非單一疾病，可能包含間質性膀胱炎、非細菌性膀胱炎、慢性骨盆疼痛等，在尚未完全釐清病因前，治療效果因人而異，需個別化調整。