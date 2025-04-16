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大陸早產兒器捐引發討論 台大醫：醫學進步總在法律前

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥指出，若器官移植不具正當性，容易淪為器官買賣，部分國家在器官移植推動上「沒有正規的走」，國際上均希望矯正觀念。記者林琮恩／攝影
台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥指出，若器官移植不具正當性，容易淪為器官買賣，部分國家在器官移植推動上「沒有正規的走」，國際上均希望矯正觀念。記者林琮恩／攝影

歌手Tank（呂建中）因器官移植需求，赴中國大陸接受心、肝雙器官移植手術，引發國內器官捐贈討論，有醫師找出大陸近年發表國際期刊論文，以早產兒作為腎臟捐贈者，在醫界備受討論。台大醫院院長吳明賢今天表示，台灣器官移植不論法規、道德、倫理都是優等生，「強國（指大陸）發生的事情，不會發生在台灣。」

各界對大陸器捐過程存有疑慮，吳明賢說，台灣醫師醫術好，也常被稱讚「仁心仁術」有醫德，台灣是器官移植優等生，成功完成亞洲首例心臟、腎臟移植，成為國際取經對象，台大醫院移植團隊，也遠赴越南、印尼完成這些國家首例肺臟、腎臟移植。國內執行多器官移植，在完備的法律、倫理規範下，不曾發生過疑慮，民眾可以放心。

「器官來源要有正當性。」台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥指出，若器官移植不具正當性，容易淪為器官買賣，部分國家在器官移植推動上「沒有正規的走」，國際上均希望矯正觀念，台灣則早有器官移植法規、制度，且質性上非常穩定，但目前捐贈者不夠多，才有民眾需要到大陸接受移植，盼藉此機會呼籲更多民眾遺愛他人。

大陸醫界把早產兒作為器官移植來源，衛福部次長林靜儀曾在臉書上撰文稱，把早產兒作為器官捐贈念頭，光是打字就讓自己反胃。陳益祥則說，從文獻中案例分析，早產兒病人提早拔管，進入安寧緩和醫療，採取死亡後捐贈程序，這在成人上執行並無疑慮，但在早產兒身上執行，目前仍屬灰色地帶。

陳益祥表示，醫學進步總是走在法律前端，該文獻釋放一項重要訊息，新生兒、早產兒死亡及認定過程，或許有調整空間，「先有想像力，醫療才會往前走」，不過，在醫療科技發展同時，法律及倫理層面，也要審慎以對。

台大醫院 器官捐贈 早產

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