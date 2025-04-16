情緒焦慮是大腦在放煙火 醫：多吃這類食物幫身體滅火

現代人明明沒發生什麼壓力的大事，但老是覺得心煩、焦慮、晚上睡不好？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，依國際研究期刊「Cell」（細胞）最新研究，時常感到焦慮，是免疫系統在對大腦「放煙火」，原來是身體發炎了，大腦在抗議。

焦慮這件事，不只是心理問題，而是「全身在出事」。張家銘說，「Cell」期刊今年連出兩篇研究，第一篇研究發現，原本只在免疫系統裡活動的發炎訊號分子（IL-17E），居然會進入大腦、影響我們的神經細胞，甚至直接參與情緒的控制。

第二篇研究更驚人，指出大腦裡「管焦慮」的杏仁核，會被這些發炎或抗發炎的激素影響。簡單講，如果最近身體有慢性發炎，像是吃太多糖、熬夜、壓力大、腸道菌亂掉等，大腦裡負責穩定情緒的那塊區域會「開過頭」，人就會變得很容易焦慮、煩躁、想哭、睡不好。

張家銘說，過去常以為情緒不好是「心裡有事」，但這兩篇研究說得很清楚，其實那是你的免疫系統、腸道、睡眠和飲食，影響了你的大腦。有些人情緒一直都不穩，一直都在吃抗焦慮藥，但效果有限，結果是血糖很波動、腸道菌失衡、IL-17發炎指數超高，才知道，情緒是「身體健康的鏡子」。

要穩定情緒，該怎麼做？張家銘指出，穩定情緒，不一定要從藥物開始，可以從「抗發炎生活」下手，而可以從餐桌和睡覺開始。在餐桌方面，可以吃得抗發炎一點，如少吃精製糖、油炸物、超加工食品，多吃魚油、橄欖油、綠色蔬菜、莓果和薑黃，這些食物會幫你「滅火」。

張家銘說，一定要照顧好自己的腸道，好菌會幫助製造血清素等快樂的神經傳導物質，多吃發酵食物、膳食纖維，像是優格、泡菜、洋蔥、香蕉、地瓜。

另，睡飽真的能讓人快樂。張家銘指出，失眠會讓大腦發炎加劇，所以規律作息、睡前別滑手機，必要時補一點鎂或茶胺酸，幫助大腦進入修復模式。並記得動一動。每天30分鐘的快走或輕運動，是最天然的抗憂鬱藥，會讓大腦分泌正向情緒的激素，還能幫你抗發炎。

真正能讓情緒穩下來的，不是壓抑，而是看懂原因、對症調整。張家銘說，真正的情緒穩定，不是靠忍，而是靠「調頻」，調好你體內免疫、神經與腸道頻率，情緒自然就會回到穩定的節奏。如果最近正經歷這樣的情緒亂流，也許該慢下來，吃對、睡好、動一動，好好幫身體「滅火」，才是你真正需要的療癒。