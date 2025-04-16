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看診逾80號診察費歸零 台大醫院院長：盼改善勞逸不均

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院門診績效制去年2月起實施，醫師每診超過60號開始，績效及診察費逐漸遞減，目的是希望醫護人員別這麼累，也盼資深醫師把病人「讓給年輕醫師」。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院門診績效制去年2月起實施，醫師每診超過60號開始，績效及診察費逐漸遞減，目的是希望醫護人員別這麼累，也盼資深醫師把病人「讓給年輕醫師」。記者林琮恩／攝影

台北區個別醫院總額制於4月起實施。本報昨獨家報導，台大主任級醫師指出，院內已開始限號，醫師每診看超過80人，就領不到診察費。台大醫院院長吳明賢說，這是台大的門診績效制，自去年2月起實施，醫師每診超過60號開始，績效及診察費逐漸遞減，目的是希望醫護人員別這麼累，也盼資深醫師把病人「讓給年輕醫師」。

吳明賢說，該制度為台大醫院績效改革一環，院內許多同仁提出，有不少「名醫」每診患者都超過百人，護理師、藥師得「陪醫師加班」，因此建議作出改變。為此，院方經會議通過，醫師每診看超過60位病人，績效及診察費開始打折，80號後績效歸零，「看120號只能領80號診察費」，實施自今許多醫師認同，且每診能看超過百人的醫師，「收入通常不差。」

多名醫師對新制表示抗議，認為多看病人只是在做功德。吳明賢說，自己門診每診都超過80人，許多病人遠從南部，甚至離島來到診間，自己也不忍心拒絕加號，「我就常常在做義診」，即使是院長也沒有特權，院內勞逸不均並不好，希望透過績效新制，讓部分病人轉由年輕主治醫師負責，給年輕醫師發展機會。

吳明賢強調，院方並未「限號」，沒有要求醫師每診人數上限，且持轉診單至台大醫院就醫者，也一定不會拒收，實施至今許多醫師看診人數仍超過80人，「他們把醫療當做志業，願意做功德，自己也沒有覺得不好」但許多醫師因病人數量多，經常看診到深夜，自己希望醫師、護理人員不要太累。

另，日前媒體報導，台大醫院將調升掛號費，吳明賢表示，院方從未決議調升掛號費，目前僅從醫院管理層及開始監測個別醫院總額實施情況，對醫院的聯想，預計監測4至6月，新制實施一季後才會有相關調整，且院方秉持正直、誠信、以病人為中心原則，如有任何與病人權益有關的調整，一定會對外公告，透過媒體向大眾說明。

吳明賢說，去年修法後，醫院可自行調整掛號費，台大醫院目前掛號費僅100元，而調升掛號費僅是因應個別醫院總額制的眾多手段之一，整體如何進行需綜合考量醫院營運概況決定，「不是一定要調整掛號費。」

健保 台大醫院 吳明賢 醫師

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