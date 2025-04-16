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21處山林知事站助登山前準備 改善事故與垃圾問題

中央社／ 記者楊淑閔台北16日電

山林開放後，山域事故與垃圾問題引發關注，林業署今天表示，即日起啟動「山林知事村」計畫，即日起至10月31日止，要設立21處實體站點及LINE官方帳號，助登山前做足準備。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，民眾除可在登山前到站點諮詢裝備、行程建議，也可免費索取知名插畫家沈恩民（小民）繪製的登山安全摺頁「準備篇」、「入山篇」，以及熱門中級山「加里山」、「八唐縱走」、「水漾森林」的精華登山計畫書。

上述相關內容，涵蓋入山前的規劃準備與途中注意事項，並提供勾稽表，方便逐項確認，以利做好萬全準備再出發。

林業署補充，以上「山林知事站」的設置，是與登山裝備品牌合作，結合轄下的森林育樂場域執行的，位在低海拔自然場域，是入山前選購裝備的第一站，盼藉此推廣「進山」、「敬山」、「淨山」三大主題的山林文化根基。

除了實體站點，林業署說，同步推出「山林知事村」的LINE官方帳號，內容包含「山林知事站」的據點介紹、每雙數月15日依序推出「進山」、「敬山」、「淨山」三大主題有獎徵答互動遊戲，全數答對者可至實體站點兌換山岳小禮。

另外，還提供16場由在地山林職人帶領的「山林講堂」與「自然踏查」報名資訊。同時整合數位版「山岳百科」與林業保育署「台灣山林悠遊網」資訊，可藉此掌握最新登山與自然資訊。

LINE 插畫家 林業署

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