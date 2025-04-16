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客委會預計發放40萬份千元客家幣 立委籲放寬條件
客委會預計7月推出面額為1000元、結合電子支付的客家幣，領取條件有三種:18到20歲青年(通過抽籤)、通過114年度客語認證、獲頒114年度客語家庭。客委會主委古秀妃今赴內政委員會進行業務報告，表示今年客家幣預算為4億，可發放40萬份客家幣。多位立委質詢客家幣議題，並建議放寬條件，包括店家與使用者。
立委黃捷質詢時指出，「客家幣」店家的目標是3000家，迄今只招商約800家。她認為，招商狀況不大理想，是因為客委會將客家幣使用範圍限縮於客家文化重點發展區，建議放寬。她認為，發放客家幣的目的是促進客家文化交流，即使店家並非位於客家文化重點發展區，但只要本身是推廣客家文化、或是店員可以講客家話，都可以來申請。古秀妃表示，客委會再來評估研究。
立委徐欣瑩則質疑，規劃發放40萬份，卻只預估32萬人次前往，質疑客委會估太少。她建議放寬條件，如青年不需要抽籤便可領取。
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