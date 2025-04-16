影／網友爆料高雄知名燒肉店用餐上吐下瀉 留言釣出一堆苦主

高雄知名燒肉店驚傳疑似集體食物中毒案，有網友在Threads爆料13日凌晨，8人用餐後出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，無奈大呼「第一次去餐廳吃到食物中毒」，沒想到留言底下釣出一堆苦主，共同症狀都是上吐下瀉發燒腹痛，至少40人受害。衛生局已派員稽查，針對餐廳廚工及民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中，並責令業者停業2日。

爆料高雄網友表示，13日凌晨開始，8個大人「吐的吐、拉的拉、燒的燒」，忍到14日大家才掛急診看醫生，醫生驚呼「這麼多人有症狀，沒人跟你們說要趕快就醫？」原PO才揭曉職業，原來大家都是護理師，都自己投藥了。

原PO補充，事後業者來電關心大家身體狀況，並提到衛生局已派員稽查，目前不確定是食材還是諾羅病毒 也都有在聯繫當天用餐的客人，後續會全額退款、或給同價位餐券賠償。

不過貼文一出，釣出一堆苦主，幾乎都是12日同一天用餐的顧客，其中有人說到「跟先生4/12中午用餐後晚上一直拉，有點蝦子跟壽司」，另也有人說「4/12前往用餐，也是好幾個人出現發燒嘔吐等症狀，有聯繫餐廳也有通報衛生局」。

「天啊⋯⋯我們也是4/12中午吃，這2天6個人有3個人上吐下瀉」、「我們也是4/12用餐，5個人吃全都拉肚子發燒、暴吐一頓」、「我跟我朋友12號晚上吃完，也開始有吐和拉全身無力的症狀」、「這算是集體食物中毒嗎」。

更慘的是，還有一家10口都中招，4月12日中午用餐後，13日半夜開始集體上吐下瀉發燒，「我們也是4/12高雄美術館店用餐 6大4小⋯也是一樣大約在 4/13晚上跟4/14早上開始發病，都是上吐下瀉症狀，也通報衛生局了，還要作糞便採樣檢測」。

衛生局今天回應，4月14及15日連續接獲2家醫院通報各有2人，主述4月12日至該餐廳用餐後出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道症狀。

衛生局表示，4月15日隨即派員稽查，已同步針對8件可疑食材，舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水，以及環境進行採檢。

另針對餐廳廚工及就醫民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中，截至今日累計就醫4人，就醫後均已返家休息。

衛生局查察，該店雖有委託合格病媒業者定期清消，但也發現不少缺失，包括生菜洗滌區洗碗檯牆面發霉髒汙、冷凍櫃結霜且臨近冰箱壓縮機灰塵堆積、部分冷藏冷凍庫溫度冷度不足、排水系統地面濕滑、炸物熟食未覆蓋、部分冰箱冷藏食材未覆蓋、部分木質櫥櫃及醋飯桶容器發霉、部分分裝調味料未標示分裝日期或效期且外盒髒汙、冰箱內有客人暫寄飲品。