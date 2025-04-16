神戶-台中直飛4月18日起航 中彰投苗赴日推廣中台灣旅遊

因應神戶、台中兩地的直飛航班將於4月18日起航，且天天有班機，日本關西地區與中台灣將有更密切的往來，由台中市政府聯合彰化縣政府、南投縣政府、苗栗縣政府及所轄業者逾40人，組成「中台灣觀光推廣團」，前進日本大阪及神戶拜會組團社，並於商場辦理推廣活動，向日本民眾展現中台灣魅力。

這也是中彰投苗4縣市，首度聯手出擊辦理境外推廣活動。

台中市觀旅局長陳美秀表示，日本是台灣重要的觀光客源國，依據交通部觀光署觀光統計數據，日本為去年來台旅遊人次第一名的國家，約132萬人次，且根據台中旅宿業統計資料，逾14萬日本旅客住宿台中，再加上日本、台中兩地直航航點、航班均超越疫情前，目前星宇航空直飛沖繩、高松、神戶，未來日本旅客來訪中台灣將更加便捷，市場潛力可期。

陳美秀提到，台中作為台灣第二大城，且中台灣人口數逾700萬人，不僅是國際機場入口，更可串聯到周邊南投日月潭、彰化鹿港老街、苗栗舊山線鐵道自行車等國際知名景點，透過中彰投苗首次聯合推廣，將能深化國際旅客對中台灣的整體印象，打造「不一樣的台灣」旅遊體驗，成為國際觀光發展的新動能。

觀旅局說明，此次觀光推廣活動已於活動商場官網展開前期宣傳(https://harborland.co.jp/event/20250403/53698/ )，並將透過車站地下街的螢幕輪播活動廣告，還有2位介紹台灣旅遊的日本KOL於社群行銷宣傳，並到活動現場分享中台灣旅遊經驗。

活動期間，星宇航空提供一張神戶-台中來回機票作為抽獎活動頭獎，還有享得道酒店、大毅老爺、福華大飯店、星漾商旅等住宿券，豐富的獎項將吸引神戶民眾目光。

觀旅局補充，此次隨團的業者包含台中市產業故事館發展協會、台中市國際觀光發展協會、台中市旅館商業同業公會、台中市觀光旅館商業同業公會、彰化縣旅遊產業協會、苗栗縣觀光協會、南投縣觀光協會，充分展現各縣市觀光能量。

此外，台中豐邑Moxy酒店、寶熊漁樂碼頭、台中港酒店、花田民宿、華府旅行社、多利多國際食品、279順福天然農場、富雨洋傘、舊山線鐵道自行車、油庫黑油咖啡、飛牛牧場、春田窯文化事業公司等業者也共襄盛舉。