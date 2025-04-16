落實豬肉產地、萊劑標示遭美國關切 衛福部表態了

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切。立法委員王育敏質詢時問到，政府立場是否會因此鬆動？衛福部長邱泰源允諾，政府對於人民健康的守護絕對不會鬆動，「不會鬆動對人民健康維護的決心」。

美國總統川普拋出對等關稅政策，雖目前暫緩對台實施，不過美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對豬肉產品原產地標示，及美牛產品檢驗措施表達關切，認為台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），是「不正確地暗示美國豬肉產品，包括含萊劑者，存在食安風險」，可能影響美豬在台形象與銷售。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛、健保署長石崇良等人，就「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」，進行專題報告並備質詢。

王育敏詢問，俗稱「腰子」的豬腎臟，是國人飲食文化的一環，特別是女性坐月子時會吃到，所以當時訂定相關標準時，才會針對豬內臟進行監測，邱泰源回應，「姜署長是腎臟科教授」，隨後請姜至剛回應。

姜至剛表示，基於國人飲食特殊性，在坐月子時攝食豬腎臟、豬腰子特殊情形下，精算過可能潛在風險，標示目前一體適用，豬肉不分國內外都要標示產地，並沒有特別歧視；另外，對於腎臟動物殘留更嚴格，基於科學基礎、風險評估基礎有精細地計算曝露量，面對進口食品會了解相關風險，在談判過程也會給予建議。

王育敏要求衛福部應明確表態、守住過去制定的標準，邱泰源回應，絕對會堅守人民健康，衛福部是以專業角色、提供科學分析給談判團隊， 政府對於人民健康的守護，「是絕對不會鬆動的」，不會鬆動對人民健康的決心。

王育敏說，行政院以880億特別預算因應，包含農業部和勞動部都各有100億，但衛福部竟掛零，萬一藥廠受衝擊時錢從哪來？成本提高造成的衝擊如何因應？邱泰源表示，國際社會的挑戰是一波接一波的，第一波公告的影響對象不包含藥品，現階段也沒有缺藥情形，目前足可應付衝擊。