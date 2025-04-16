快訊

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

影／台鐵、高鐵駕艙加裝監視器 交長支持並加強和駕駛溝通

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

台鐵近期頻傳停車不當事件，台鐵擬採突擊駕駛室方式檢查有無違規行為。不過外界認為，台鐵已公司化，就應拿出魄力，強化安全管理。交通部長陳世凱今表示，會持續跟台鐵、高鐵溝通，朝駕駛艙內加裝監視器努力。

2018年普悠瑪出軌奪走18條人命後，台鐵司機員的調度問題就被多次討論，運安會後續調查也建議台鐵應在駕駛艙內加裝監視器，以強化事後調查能力，也可作為預防性管理工具。不過由於台鐵企工及駕駛反彈聲浪大，至今還在研議中，交通學者也認為，台鐵已公司化，就應拿出魄力，強化安全管理。

立院交委會今邀請交通部進行業務報告，立委李昆澤也提及台鐵近期多起停車不當事件，其中4件是人為、2件是ATP的問題，但台鐵又對外宣布今年6月準備要調漲，可檢視台鐵的安全跟效率問題，現在談漲價是對不起民眾。

台鐵代理董事長伍勝園表示，目前針對違規行為已建立資料庫，會彙整系統性問題好好檢討，針對避免台鐵駕駛的誤失或違規，已派幹部隨乘督導，可以近身檢視其駕駛的操作程序是否要調整。

陳世凱後續也補充表示，過去運安會要求在駕駛艙加裝監視器，交通部已向台鐵、高鐵公司溝通中，雖然工會有反對質疑聲浪，但仍會朝這個方向(加裝監視器)努力，畢竟這是運安會的建議。

交通部長 台鐵 監視器

延伸閱讀

來台旅客首季破210萬人次 交長：第2季目標成長3%

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

考察桃機第三航廈 陳世凱：超前部署做好各項營運服務

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

相關新聞

高鐵板橋過站未停調查 高鐵董座：駕駛疏忽

台灣高鐵一列204北上車次14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確...

好天氣到明天 吳德榮：周五起兩波鋒面北部先轉雨

把握好天氣，周五起到下周有兩波鋒面，降雨機率高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

近5年嬰幼兒受虐增 逾8成父母下手

少子化已成國安議題，但嬰幼兒受虐比率卻逐年升高，衛福部保護司最新統計顯示，平均每年接受二千名嬰幼兒受虐通報，超過九成三為...

對等關稅恐衝擊藥品 邱泰源：還沒發生的事先不要擔心

美國對等關稅政策下，各產業幾乎難以倖免，美國雖尚未對藥品開鍘，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源說，以目前的現...

落實豬肉產地、萊劑標示遭美國關切 衛福部表態了

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切。立法委員王育敏質詢時問到，政府立場是否會...

LINE免費貼圖5款！日常必用「雞」情滿滿 它爽用半年到10月

聯合新聞網《科技玩家》4月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次共有5款貼圖，其中就有3款跟「雞」有關，已經算是「雞」情四射了，裡面不乏有許多日常用語及情緒價值話語，而「Zespri為你快充營養每一天」還能用180天，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。