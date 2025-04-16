影／台鐵、高鐵駕艙加裝監視器 交長支持並加強和駕駛溝通
台鐵近期頻傳停車不當事件，台鐵擬採突擊駕駛室方式檢查有無違規行為。不過外界認為，台鐵已公司化，就應拿出魄力，強化安全管理。交通部長陳世凱今表示，會持續跟台鐵、高鐵溝通，朝駕駛艙內加裝監視器努力。
2018年普悠瑪出軌奪走18條人命後，台鐵司機員的調度問題就被多次討論，運安會後續調查也建議台鐵應在駕駛艙內加裝監視器，以強化事後調查能力，也可作為預防性管理工具。不過由於台鐵企工及駕駛反彈聲浪大，至今還在研議中，交通學者也認為，台鐵已公司化，就應拿出魄力，強化安全管理。
立院交委會今邀請交通部進行業務報告，立委李昆澤也提及台鐵近期多起停車不當事件，其中4件是人為、2件是ATP的問題，但台鐵又對外宣布今年6月準備要調漲，可檢視台鐵的安全跟效率問題，現在談漲價是對不起民眾。
台鐵代理董事長伍勝園表示，目前針對違規行為已建立資料庫，會彙整系統性問題好好檢討，針對避免台鐵駕駛的誤失或違規，已派幹部隨乘督導，可以近身檢視其駕駛的操作程序是否要調整。
陳世凱後續也補充表示，過去運安會要求在駕駛艙加裝監視器，交通部已向台鐵、高鐵公司溝通中，雖然工會有反對質疑聲浪，但仍會朝這個方向(加裝監視器)努力，畢竟這是運安會的建議。
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