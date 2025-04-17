高級住宅必備神器APP！讓手機變對講機，報修即時又方便！

樓梯間燈泡不亮，找管理員！風扇馬達壞掉，找管理員！停車場匣門感應器故障，找管理員！社區大小瑣事繁多，管理人員日理萬機，如何才能快速高效的處理，讓管委會和住戶都更方便？蘆洲高級社區使用「中保好生活」免費智慧社區管理APP，多元、人性化的設計不只讓住戶狂按讚，社區總幹事也覺得「在這裡工作真好！」

「中保好生活」智慧社區管理APP，讓住戶和物業管理人員都滿意。 圖／李清宇 攝影

蘆洲「情定巴黎No.2」是在地知名的高級社區，出門就是大地兒童公園，靠近南港子重劃區和長安街商圈，徒步約10分鐘可到達捷運站，生活機能優異。住戶多為教師、校長、公務員，素質整齊單純，歐式庭院種植楓香和青楓樹，形塑高質感環境氛圍。

蘆洲「情定巴黎No.2」社區週邊設施完善，住戶組成多為教師和公務員。 圖／中保科技 提供

為了改善管理費繳納方式，減少物業人員經手現金的機會，社區自兩年多前導入「中保好生活」智慧社區管理APP，總幹事陳建安認為這項服務不僅大幅提升他的工作效率，也讓他的工作心態變得更從容、積極自在。

陳總幹事表示，以前住戶遇到公設維修等問題，隨時都會到管理室找他，讓他連上廁所都必須匆匆忙忙，整天上班心情都十分緊繃。現在有「中保好生活」APP提供對講機功能，免拉線，手機就是對講機，溝通不受地點限制，也不用填單報修，只要一鍵就能通話，住戶不怕找不到人，報修處理更有效率；管理人員也不用一直駐守在管理室，有空檔可以加強巡邏、稍微活動一下筋骨，讓自己帶著正向情緒工作。APP還能記錄設備維修事項，方便住戶追蹤進度、掌握維修處理狀況。

「中保好生活」APP讓住戶報修更方便，大幅提升設備維修效率。 圖／李清宇 攝影

除了設備報修外，陳總幹事最常使用的是「中保好生活」包裹領取、社區公告等功能，他說：「以前通知住戶來領取郵件需要花好多時間，早上通知一次，晚上通知一次，有時連續通知三天都還找不到人，真的浪費很多時間！現在中保好生活APP提供拍照功能，住戶收到照片，就知道是自己訂購的宅配商品，還是銀行信用卡掛號寄到，通常很快就會來領取。」

此外，由於社區住戶組成老少參半，年輕的住戶大多對社區公告欄視而不見，即使把公告貼在電梯裡，低樓層的住戶也很容易錯失停水停電等重要訊息，陳總幹事近期使用「中保好生活」APP推播公告，他發現把公告事項傳達到住戶的手機裡，住戶不易漏接，訊息也能佈達得更快、更即時。隨著APP使用越來越上手，許多住戶也會透過「中保好生活」APP報瓦斯度數，紛紛表示：「在家就能線上填表，不用再跑出來報，真的很省時省力！」

「中保好生活」APP可拍照通知住戶領取包裹，住戶可透過照片掌握郵件內容物，加速領取。 圖／李清宇 攝影

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技 提供

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