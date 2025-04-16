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不能正常進食的依靠 專家揭特定疾病配方食品挑選指南

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
特定疾病配方食品因食用對象族群敏感，管理較其他食品嚴格。圖／食藥署提供
特定疾病配方食品因食用對象族群敏感，管理較其他食品嚴格。圖／食藥署提供

中風、癌症等患者治療期間，如因為化療想吐，或是肌肉量還沒有恢復等因素，難以從一般食品中獲得營養，然而，身體已經虛弱狀況下，若再不補充營養，不止不能繼續完成療程，更可能讓病情惡化，因此必須仰賴「特定疾病配方食品」作為補充。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，「特定疾病配方食品」是指當病人因生理功能失調，導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取時，可作為病人單一營養來源或部分營養補充的配方食品，例如糖尿病、癌症及腎臟病人等適用的配方食品。

蕭惠文說，由於食用對象多為體質較敏感者，因此管理上比其他食品更為嚴格，上市前要經過查驗登記，查驗團隊由醫師、營養師等專家組成，並且針對報告、安全性等資料審查，取得許可文件後才可以加工調配。目前食藥署核准的特定疾病配方食品有373件，可經由食藥署網站查詢。

馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢說，特定疾病配方食品，依照可否作為單一營養來源區分，各有2類別。「可作為單一營養來源」分為「營養均衡完整」配方食品，讓無法從飲食獲得足夠熱量者補充，以及「營養調整完整」配方食品，是依照病人需求增減特定營養素，如針對糖尿病患者設計的碳水化合物比例會降低。

若為「不可作為單一營養來源」即不可以完全只喝配方食品，也有2類別，一個是「營養調整補充」配方食品，根據特定營養需求提供部分營養，以及「特殊單素」配方食品，僅提供特定疾病或代謝所需的特殊單素。

蔡一賢呼籲，不論哪一種「特定疾病配方食品」都是針對「特定疾病」一般健康民眾切勿當作保養使用，應該優先從新鮮食品獲得營養。她也提醒，由於多數患者有共病，因此使用「特定疾病配方食品」應該先諮詢醫師、營養師意見，並且根據疾病進程調整食用內容。

蔡一賢說，「特定疾病配方食品」外包裝，除應符合一般包裝食品規定標示事項外，同時要標示「適用對象」、「開封前後保存方法」、「使用方法及用量」、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經過醫師或營養師指導使用」、「多食對改善此類疾病並無幫助」及「本品非供靜脈注射用」或等同意義詞句；此外，今年起必須在外包裝正面處，顯著標明「特定疾病配方食品」字樣。

「特定疾病配方食品」外包裝應注意事項。圖／食藥署提供
「特定疾病配方食品」外包裝應注意事項。圖／食藥署提供
特定疾病配方食品依照內容物營養成分分類。圖／食藥署提供
特定疾病配方食品依照內容物營養成分分類。圖／食藥署提供
食藥署今日開記者會說明「特定疾病配方食品」挑選注意事項，由左至右分別為食藥署食品組蕭惠文副組長、食藥署林金富副署長、馬偕紀念醫院營養醫學中心蔡一賢技術主任。記者李青縈／攝影
食藥署今日開記者會說明「特定疾病配方食品」挑選注意事項，由左至右分別為食藥署食品組蕭惠文副組長、食藥署林金富副署長、馬偕紀念醫院營養醫學中心蔡一賢技術主任。記者李青縈／攝影

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