四大節日都推國道客運6折票？ 交長：好建議會盤點預算
今年清明連假交通部比照春節連假再次推出國道客運票價6折優惠等措施，讓連假期間國道客運運量明顯成長。立委李昆澤今天建議交通部，未來只要遇上連假期間，都可祭出國道客運票價6折優惠，吸引民眾搭乘。交通部長陳世凱表示，會盤點預算，讓民眾可透過連假搭乘國道客運培養搭乘習慣。
過往遇上連假，交通部為吸引民眾搭乘國道客運，減少自行開車，都會祭出票價優惠，但以往都只有85折，但今年春節連假期間推出國道客運路線史上最大優惠，搭乘90條國道客運路線享原票價6折優惠，本次清明連假再次實施6折優惠。交通部後續統計，清明節連假結束，國道客運平均日運量達到151813人次，相較於今年春節連假再成長24%，其中西部成長21.4%，東部更成長達33.6%，成效顯著。
立法院交委會今邀請交通部長與相關部會首長進行業務報告。李昆澤建議，未來只要遇上四大節日的連假，交通部都可以推出此向國道客運優惠措施。陳世凱認為立委建議很好，但必須先盤點預算，讓民眾可透過連假搭乘國道客運培養搭乘習慣。
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