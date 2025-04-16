部立醫院特別門診緩急診壅塞 醫福會揭疫情趨緩昨起關閉

今年年初各大醫院急診壅塞嚴重，衛福部所屬21家綜合醫院自2月23日起，與鄰近醫院啟動綠色通道，配合區域聯防機制，紓解病人壅塞問題；另於3月6日起，加開類流感及嚴重腸胃炎門診，以緩解急診壅塞，至今已服務近5千人次。醫福會執行長林慶豐說，近期類流感、腹瀉疫情趨緩，加開特別門診措施已於昨天回歸原有門、急診機制，但會依疫情需要隨時滾動式檢討。

林慶豐說，衛福部所屬21家綜合醫院與鄰近醫院啟動綠色通道，經統計，今年2月23日至4月6日，由醫學中心或重度急救責任醫院透過緊急醫療應變中心（EOC）等方式，轉入衛福部所屬醫院急診室的3至5級輕中度急診病人數計378人，下轉高峰期落於3月17至23日。

藉於今年年初急診壅塞原因之一，為類流感、腹瀉患者暴增，衛福部所屬21家綜合醫院於3月6日起，加開類流感及嚴重腸胃炎門診，包括周一至周六上午或下午及夜診，假日合併急診，並給予優先看診，以快速醫療服務，減少病患在醫院停留時間。

據統計，從3月起部屬醫院每月加開924診，迄至昨天已服務民眾近5千人次，其中，類流感2442人次、腸胃道2368人次，並以清明連假及周六、日假日兩天病例最多，類流感1505人次、腸胃道1706人次。高峰期是落於3月31日至4月6日清明連假當周。

林慶豐指出，部屬醫院發揮公醫使命及公衛責任迅速應變調整，以增加診次與結合綠色通道，有效減緩病人集中至大醫院急診排隊的困擾，依疾管署今年監測資訊，近期類流感疫情趨緩，全國門急診就診人次已從高峰19萬下降至10萬人次。因此，加開類流感及嚴重腸胃炎特別門診措施，已於昨天回歸原有門、急診機制，但會依疫情需要隨時滾動式檢討。

林慶豐提醒，近期氣溫雖有回暖，但日夜溫差明顯，呼籲民眾勿輕忽流感嚴重性；應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩如有出現流感及嚴重腸胃炎相關症狀，如發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、腹瀉等症狀，仍請民眾就近洽衛福部所屬醫院提供的快速服務。