快訊

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

百歲醫師失智仍「查房」 專家：懷舊治療喚醒長輩記憶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
懷舊治療可延緩失智退化，引導長輩建立正向情緒、找回記憶力。圖／聖若瑟失智老人養護中心提供
懷舊治療可延緩失智退化，引導長輩建立正向情緒、找回記憶力。圖／聖若瑟失智老人養護中心提供

101歲的小芝奶奶，過去曾是醫師，30年前退休後住在國外，10年前回到台灣並住在原任職醫院的員工宿舍。4年前，出現記憶力減退、情緒波動等變化，原以為只是年老退化，但隨著走失、精神問題頻繁出現，最終確診為中度失智症

為了接受專業照顧，家人安排入住聖若瑟失智老人養護中心，不過，小芝奶奶時常走進其他住民的寢室「查房」，甚至對照服員給予醫療上的建議，並且不停說教，引起其他住民的不安與排斥。這樣的情況不斷重複，住民表現出明顯的抗拒行為，她也顯得格外孤單與不安。

聖若瑟失智老人養護中心處長王寶英表示，失智症不單只有記憶力減退，還會影響到其他認知功能，嚴重時會影響人際關係與情感控制。每位失智症患者出現的行為症狀不盡相同，以小芝奶奶為例，常以為自己還停留在執業時期，所以會不自覺巡房、直接表達意見。

「失智症患者的短期記憶功能雖然逐漸衰退了，也許不記得最近發生過的事情，但是對往事卻能如數家珍，甚至某些專業能力還在。」王寶英說，要接住失智長輩，最重要的是用「全然接納」來理解個案行為背後的故事，並適時引導抒發情緒，而非強行矯正不適當的行為。

王寶英分享，機構有許多住民曾是老闆、老師、學者，心中仍渴望被認同的自信與價值感。照護團隊藉由懷舊治療、感官刺激與個別化陪伴，幫助他們一起面對疾病的挑戰。只要小芝奶奶願意說，照服員就耐心聆聽，漸漸地找回熟悉的自我，被誤解的行為也重新轉化為與他人連結的橋樑。

王寶英強調，疾病帶來的生理衰退讓人挫折，在聖若瑟，每一位長者的獨特表現，都被看見、被理解、被尊重，全然接納也接住失智症患者。她認為，每一段人生都非常特別，對往事還是有記憶；照護團隊會根據住民的病程與情緒狀態，量身設計最合適的照顧計畫。

小芝奶奶的兒子說，母親失智後，學會放下過去的角色認知，試著理解情緒與需求，重新認識眼前的母親。他強調，失智症教會認識這個疾病的全貌，失智老人基金會「認識他、找到他、關懷他、照顧他」的理念，不僅是對每位長者的陪伴方式，更是一種對生命的尊重。

失智症 奶奶

延伸閱讀

46歲健康女子動脈沒阻塞卻心臟病發作！專家籲易被忽視的早期徵兆

侯孝賢罹失智症2年！78歲身形消瘦　20分鐘走1.3公里

愛喝酒？專家發現腦損傷機率大增 恐致失智症

失智症名醫曹汶龍開講 治療失智症最重要的2個關鍵

相關新聞

高鐵板橋過站未停調查 高鐵董座：駕駛疏忽

台灣高鐵一列204北上車次14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確...

好天氣到明天 吳德榮：周五起兩波鋒面北部先轉雨

把握好天氣，周五起到下周有兩波鋒面，降雨機率高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

近5年嬰幼兒受虐增 逾8成父母下手

少子化已成國安議題，但嬰幼兒受虐比率卻逐年升高，衛福部保護司最新統計顯示，平均每年接受二千名嬰幼兒受虐通報，超過九成三為...

對等關稅恐衝擊藥品 邱泰源：還沒發生的事先不要擔心

美國對等關稅政策下，各產業幾乎難以倖免，美國雖尚未對藥品開鍘，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源說，以目前的現...

落實豬肉產地、萊劑標示遭美國關切 衛福部表態了

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切。立法委員王育敏質詢時問到，政府立場是否會...

LINE免費貼圖5款！日常必用「雞」情滿滿 它爽用半年到10月

聯合新聞網《科技玩家》4月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次共有5款貼圖，其中就有3款跟「雞」有關，已經算是「雞」情四射了，裡面不乏有許多日常用語及情緒價值話語，而「Zespri為你快充營養每一天」還能用180天，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。