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高鐵板橋過站未停調查 高鐵董座：駕駛疏忽

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵一列204北上車次本月14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確實是駕駛疏忽動作，也是高鐵以後要加強改善的方向。記者甘芝萁╱攝影
台灣高鐵一列204北上車次本月14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確實是駕駛疏忽動作，也是高鐵以後要加強改善的方向。記者甘芝萁╱攝影

台灣高鐵一列204北上車次14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。台灣高鐵董事長鄭光遠今表示，經調查此案確實是駕駛疏忽動作，也是高鐵以後要加強改善的方向，未來將會積極避免，例如讓列車長馬上告訴行控中心讓列車停下，或是按下「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，提醒駕駛把列車停下。

立法院交委會今邀請交通部長與相關部會首長進行業務報告。立委李昆澤質詢時表示，高鐵不是每一站都有停板橋站，每天北上有1班次不停，南下有2班次不停板橋站，但本月14日204車次是要停靠板橋站的，卻發生駕駛沒停站，這事很離譜，不論是行控要求停下來，或是倒退，都不是安全的駕駛行為。

鄭光遠說，已針對疏失人員啟動內部調查，本案目前了解由於該名駕駛過去幾個月主要都是開不用停靠板橋站的車次，當天調整要駕駛204車次前，也向他確認，駕駛認知要停靠板橋，但實際當天狀況卻發生疏忽，這是未來高鐵要改善加強的方向，倘若駕駛發生這種事，列車長可以馬上告訴行控中心讓列車停下，或是按下「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，提醒駕駛把列車停下。

李昆澤認為，行前應該要多加強駕駛、列車長的確認、聯繫工作，否則未來2027年高鐵又再增加12組列車時，狀況會更混亂。

台灣高鐵一列204北上車次本月14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。立委李昆澤認為此事非常離譜，不論是行控要求停下來，或是倒退，都不是安全的駕駛行為，要求高鐵檢討改進。記者甘芝萁攝影
台灣高鐵一列204北上車次本月14日上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。立委李昆澤認為此事非常離譜，不論是行控要求停下來，或是倒退，都不是安全的駕駛行為，要求高鐵檢討改進。記者甘芝萁攝影

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