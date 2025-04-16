對等關稅恐衝擊藥品 邱泰源：還沒發生的事先不要擔心

美國對等關稅政策下，各產業幾乎難以倖免，美國雖尚未對藥品開鍘，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源說，以目前的現況並沒有缺藥情形，相關準備也很充分；針對癌友憂心，未來可能買不到美國原廠的癌藥，邱則表示，任何還沒發生的、不一定會發生的事，先不要擔心，會在健保範圍裡盡量給病人最好的藥。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛、健保署長石崇良等人，就「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」，進行專題報告並備質詢。

邱泰源說，各單位從藥品、衛材、化妝品、輔具等都先盤點可能受到的影響，「是負責任的作法」，藥品方面做好準備，因應缺藥有必要藥品清單，「藥事法」也規定，可能缺藥的品項要在6個月內通報；另外，碰到任何風吹草動，也能透過缺藥平台處置或予以取代。

姜至剛指出，截至今年3月，有效的藥品許可證計1萬1454 張，國產許可證計8315張，佔72.6%、輸入許可證計 3139張，佔27.4%，且輸入藥品許可證其製造廠為美國者計21 張，占1.86%，前三大類為人體血液製劑、抗腫瘤藥品、神經系統用藥。

為確保藥品及醫療器材合理價格，健保署長石崇良表示，鼓勵並支持學名藥或生物相似性藥的使用，包含鼓勵我國製藥廠擴增產能，針對國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，並透過生物相似性藥品鼓勵試辦計畫，鼓勵醫療院所使用生物相似性藥品，以提升學名藥及生物相似性藥品使用比率。

石崇良說，2023年起推動各項藥品政策改革，並於近期修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，預計本月底公告，針對國內製造的學名藥或生物相似藥給予優惠核價。

第一波關稅問題未涉及藥品，對我國未必不利，邱泰源在會前受訪時指出，如果美國關稅較高、他國進到美國的關稅就會比較貴，也會是很大壓力，這波還是預期可能影響藥價，大部分藥品都有給付，健保也有一定的公式因應，有任何調漲狀況，廠商可以依照成本申請，「以目前現況，我們沒有缺藥的狀況，準備得也很充分」。

被問到台灣藥價和其他國家相比偏低，是否擔心搶不過其他國家？邱泰源回應，這是長久以來在努力的問題，希望用合法價錢買到最好的藥，這些都是台灣的醫療專家一直以來在討論的，希望人民需要的藥品都要有，當然希望價格愈低愈好，如有必要提升價錢以買到充分的藥，相關機制都很完整、不用擔心。

針對癌友擔心，未來可能買不到美國製造的癌藥，任何還沒發生的、不一定會發生的事，先不要擔心，整體癌藥價格變動，從他當醫師幾十年來就一直在變動，該用的還是可以用，在健保範圍裡，盡量給病人最好的藥物，政府也規畫新藥基金，讓民眾可以即時用到應該使用的藥。