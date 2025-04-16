女上班族頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

一名女上班族隱約發現脖子有腫塊，她擔心手術會留下疤痕，後來到台中慈濟醫院求診。耳鼻喉部醫師張展榕透過超音波檢查，確定腫瘤已大到3.5公分，必須移除，最後選擇僅需局部麻醉的「頭頸腫瘤消融術」，消除心中大患，術後傷口只有一個針孔大小。

張展榕醫師表示，頭頸腫瘤以甲狀腺腫瘤居多，其他種類還有副甲狀腺腫瘤、腮腺腫瘤及甲狀腺癌復發所產生的腫瘤。

張展榕醫師說，過去治療頭頸腫瘤，大部分採用手術移除，手術傷口大，手術時間長，如果是因為洗腎造成的副甲狀腺腫大的病人，還會有較高的麻醉風險；手術移除帶有腫瘤的器官，例如甲狀腺，病人術後則必須終身服用甲狀腺素，會相當程度影響生活品質。

張展榕比較傳統手術的優劣情況指出，自費「頭頸腫瘤消融術」只要局部麻醉，透過超音波影像導引，把電極針插入腫瘤，利用無線射頻（RF）產生的熱能，凝固並壞死腫瘤組織，傷口只有針孔大小，周邊組織的破壞少、病人手術時間短、術後復原也很快。

他說明，頭頸腫瘤消融術可保有原有器官的功能，對甲狀腺、副甲狀腺腫大、腮腺腫大的病人，術後的生活品質相對較佳。

陳姓女子因為工作關係，無法請假超過3天，也怕傳統手術方式，諮詢後決定選擇「頭頸腫瘤消融術」治療，手術當天上午住院，下午手術，手術期間同時監測講話、吞嚥等功能，手術順利完成，經過一個晚上觀察，隔天就出院，後續每3個月回診追蹤腫瘤縮小的狀況即可。

張展榕醫師說，經過一年多追蹤，超音波檢查顯示陳女的甲狀腺腫瘤僅剩疤痕組織，腫瘤完全萎縮，「頭頸腫瘤消融術」消除了腫瘤，更保留陳女的甲狀腺組織與功能，一舉數得。