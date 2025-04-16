周五起再變天 天氣風險：兩波鋒面下周全台受影響

把握今明好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出， 周五起到下周有兩波鋒面，周五午後雷雨機會漸增加，下波鋒面全台受影響。

林孝儒指出，今明兩天台灣受高壓迴流影響，環境水氣偏少，各地晴時多雲，僅東南部偶有地形性降雨，或午後山區零星短暫雨，雨勢都不明顯。

氣溫方面，林孝儒說，今明兩天白天持續偏熱，各地高溫普遍27-31度；夜間低溫約18至21度，早晚溫差仍偏大。空氣品質方面，各地擴散條件仍差，空氣品質持續不理想，建議外出時配戴口罩。

林孝儒指出，周五至周末，鋒面陸續接近或掠過北台灣，且南風增強、水氣增多，各地持續悶熱，天氣不穩定。鋒面結構偏弱，對台灣本島不至於造成大範圍明顯降雨，但期間有利於午後熱對流發展，中北部與東部山區有短暫陣雨或雷雨機會，並伴隨瞬間強陣風，局部平地亦有降雨機會。南部受影響較小，白天大致為晴或多雲，僅午後山區偶有短暫陣雨。

林孝儒指出，下周一至周二白天，高壓迴流再度影響台灣，天氣短暫回穩。不過下周二晚間起，另一波鋒面自北而南通過，屆時各地迎來一波較明顯且廣泛降雨。整體來說，周五至周末天氣較不穩定，午後降雨機率提升，尤其前往山區活動時，更須留意突發性降雨。