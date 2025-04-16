太好會被罵？議員促提高護師薪資 北市聯醫曝有市場行情

護師徵募不易，人力持續流失。北市議員林珍羽要求北市聯合醫院檢討護病比、並提高護理師待遇，聯合醫院總院長王智弘允諾照顧護理師權益不遺餘力。

不過林珍羽也問到，據她了解，如果聯醫做得好如提高薪資等，據說會被其他醫院詬病？會來罵聯醫？總院長王智弘表示，包括薪資等都是互相競爭，如果聯合醫院薪資待遇弄得很高，別的醫院會覺得不太好，認為會把市場行情打破，不過照顧護師不是只有薪資，院本部會花更多精神，建構護理師友善環境。

三個月前因肺腺癌住院開刀的北市議員林珍羽，新會期警政衛生質詢鎖定護理師權益，指她3個月前剛開完一個刀，相當重視醫護權益，並質疑現在的護理師薪資、工作現況，難怪會讓護理師大嘆「顧病人不如賣房？」

林珍羽說，世界各國現階段對於護病比，都有明文規定、相關罰則，不過台灣卻無明確規範，護病比若違反更沒有相關罰則。林更引用護理相關工會列出的表格，目前台灣各大醫院的醫病比，實際與院方提出的有相當大落差，以聯合醫院為例，院方指護病比為6.5人，不過工會列出的實際數字卻是8至9人。

林也提到，台北市醫療工會聯合會也提出三班護病比的狀況是，特殊單位根本沒有護病比，只有人床比，包括急診、加護病房、洗腎室、刀床等，這樣就會大量低估這些單位照顧的病患數。因衛福部針對此議題都稱再研議，她希望北市聯合醫院可以先行改善，她舉急診為例，留觀15床，正常3成人力休假，剩下的10位護理師必須不同區域配置，能有辦法完整照顧特殊單位的病患。

另外薪資的部分，林也質疑，衛福部說剛進去的護理師薪資可以到5萬3700元，但很多護師稱根本看得到吃不到，還有社群靠北護理師就有人稱，實際薪資其實僅有3萬9536元，足足差了1萬4千多元。

林珍羽提出三點具體建議，要求聯合醫院檢視實際落差，檢討獎金機制；修正護病比計算標準，以「病房」為單位計算，並剔除功能性支援人力；推動「護理勞檢專案」，由勞動局、護理工會、專家學者共同進行醫院稽查，確保檢查結果公正透明。

聯合醫院總院長王智弘表示，聯醫過去幾年來對護理照顧不遺餘力，尤其對護病比的堅持及貫策，只要超過1比7、1比11、1比13等都願意加錢，因在緊急救護的時候有時會增加1床、2床，都願意給津貼。議員提出的數字會再真實調查，不過目前看到，聯合醫院都在數字之內，區域醫院的護病比為1比12，不過聯合醫院已經做到1比8.2，不過照顧沒有上限。