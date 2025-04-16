好天氣到明天 吳德榮：周五起兩波鋒面北部先轉雨

把握好天氣，周五起到下周有兩波鋒面，降雨機率高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗，截至上午5時23分各縣市平地的最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)11.4度，苗栗(三灣鄉)12.1度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度。

吳德榮指出，今日移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上，南部達35度，紫外線強、要防囇；清晨有輻射低溫，日夜溫差很大，超過15度；相對濕度低，「天乾物燥」；空氣品質不佳；都應注意。

今日各地區氣溫為：北部13至31度、中部13至33度、南部14至35度及東部14至32度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，明日高壓迴流，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」。周五持續暖熱，不穩定度稍提高，山區及北部平地午後有局部短暫陣雨的機率。周六鋒面接近仍偏暖，山區午後及北部平地有局部短暫陣雨的機率。明起水氣漸增，西半部及金馬的起霧機率逐日提高。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周日(20日)下午起「微弱鋒面」影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨機率。下周一、二(21、22日)天氣好轉氣溫偏高。下周二晚至周五(25日)另一波鋒面南下，再轉有陣雨或雷雨，這波持續的時間久，也很不穩定，有「劇烈天氣」發生的機率。但已近末期模擬，需再觀察。