ZARA陶瓷碗鉛超標 恐危害器官健康

知名品牌「ZARA」旗下的家居通路「ZARA HOME」輸入的一批陶瓷碗，被檢出重金屬鉛含量超標，林口長庚醫醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，不管陶器、瓷器或鑄鐵鍋等餐具都會上色，但有些顏料可能含鉛，如果要裝食物，最好避免使用顏色面接觸食物，長期食用可能會汙染食物，導致多重器官危害。

「ZARA HOME」的一批陶瓷碗被檢出含10ppm的重金屬鉛，食藥署副署長林金富說，依「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯器具、容器深2.5公分以上，且容量1.1公升以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下。這批不合格陶瓷碗共3.29公斤，已全數退運或銷毀。

顏宗海表示，鉛會作用在粒腺體，導致器官功能異常，例如影響腎臟導致腎衰竭、腎功能低落，影響心臟導致高血壓、心臟病；鉛作用在血液造成貧血；鉛作用在神經系統，引起神經病變、走路不穩、手麻等，小朋友可能有過動、自閉、注意力不集中等狀況。

從中國大陸輸入的不合格餐具，還有城市綠洲公司的「mun's &」摺疊餐具。林金富指出，這批產品蒸發殘渣值均超過30ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚醯胺（尼龍）為合成原料的塑膠，其溶出試驗水溶出的蒸發殘渣合格標準皆為30ppm以下，因此，此案不符合食品安全衛生管理法第17條規定。