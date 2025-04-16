聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／急診巧手取針 躲掉開刀之禍

聯合報／ 文／熊美惠（北市北投）
急診醫師為我取出誤食的大頭針。圖／讀者提供
急診醫師為我取出誤食的大頭針。圖／讀者提供

16年前兒子結婚，我準備老公要穿的新襯衫，拔去固定在衣服上的大頭針，隨手放入梳妝台上的空塑膠盒中。婚禮結束，翌日一如往常，起床第一件事將維他命倒入空塑膠盒，喝一口水，仰頭吞下盒內的維他命，放回盒子定睛一看，盒內有大頭針，看來我已吞下不知幾根大頭針！

奇怪的是，喉嚨不痛，胃沒感覺不適，但我確認已吞下針，依照土法趕緊泡了一杯麥片牛奶喝下，試圖緩和（後來醫師說這不可行，會增加取出的困難度），再開車到台北榮總掛急診。

我將裝有餘針的盒子給醫師看及告知情況，他們立刻安排照胃鏡，並告訴我再延遲就會引發腹膜炎，趁空檔我趕緊打電話給老公請他來，胃鏡結果出來，赫見胃內有3根大頭針，其中一根還有珠珠頭。

醫師隨即進行取針手術，我躺在台上，管子從噴了麻藥的喉嚨進去夾，屢屢想吐但必須強忍住，事後老公告訴我，醫師夾第三根有珠珠頭的針時，發現難度高已通知開刀房做準備，必要時得動大手術，所幸醫師經過一番奮戰終於順利取出。面對滿頭大汗的醫師，我與老公都有難以言喻的感激。

志工友人告訴我，曾有人吃魚頭火鍋被魚刺刺到頸動脈往生，也有人延誤治療引發腹膜炎急診開刀，我除了感恩醫師的急救，也很感謝佛菩薩救了我，給我樂善好施的回饋。

手術 老公 醫師

延伸閱讀

成語蕎吞睡前藥成大舌頭 一天跑3醫院打兩針曝病況

院內信喊話卻傳成關病房危機 成大：盼各界理解與支持

2025最新版「24小時動物醫院清單」大公開！毛孩夜半突發狀免驚慌

中風昏迷占中國附醫病床1年半 家屬拒出院...法院判遷出

相關新聞

近5年嬰幼兒受虐增 逾8成父母下手

少子化已成國安議題，但嬰幼兒受虐比率卻逐年升高，衛福部保護司最新統計顯示，平均每年接受二千名嬰幼兒受虐通報，超過九成三為...

網購美容針 女肉毒桿菌中毒插管

一名四十多歲女性，網購肉毒桿菌美容針，賣家到府於臉頰、額頭注射針劑，不料引發肌肉無力、全身倦怠、呼吸困難等症狀，緊急就醫...

台大傳「門診限號」 院方否認

個別醫院總額新制上路，健保署擬定每家醫院醫療服務量上限，希望落實分級醫療，各大醫院擬定因應措施，外傳台大實施「門診限號」...

2成打鼾恐是睡眠呼吸中止症 可居家檢測

身為神經內科醫師的我，也是一名罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者，對於此疾病所引發的併發症，因此有深刻感受。

健康你我他／急診巧手取針 躲掉開刀之禍

16年前兒子結婚，我準備老公要穿的新襯衫，拔去固定在衣服上的大頭針，隨手放入梳妝台上的空塑膠盒中。婚禮結束，翌日一如往常...

健康主題館／怕變孤獨老人 林欣榮：快跟AI交朋友

隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，醫療診斷、治療方式及長者的生活品質正迎來全新的變革。神經醫學權威、花蓮慈濟醫院院長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。