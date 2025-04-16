健康你我他／急診巧手取針 躲掉開刀之禍

16年前兒子結婚，我準備老公要穿的新襯衫，拔去固定在衣服上的大頭針，隨手放入梳妝台上的空塑膠盒中。婚禮結束，翌日一如往常，起床第一件事將維他命倒入空塑膠盒，喝一口水，仰頭吞下盒內的維他命，放回盒子定睛一看，盒內有大頭針，看來我已吞下不知幾根大頭針！

奇怪的是，喉嚨不痛，胃沒感覺不適，但我確認已吞下針，依照土法趕緊泡了一杯麥片牛奶喝下，試圖緩和（後來醫師說這不可行，會增加取出的困難度），再開車到台北榮總掛急診。

我將裝有餘針的盒子給醫師看及告知情況，他們立刻安排照胃鏡，並告訴我再延遲就會引發腹膜炎，趁空檔我趕緊打電話給老公請他來，胃鏡結果出來，赫見胃內有3根大頭針，其中一根還有珠珠頭。

醫師隨即進行取針手術，我躺在台上，管子從噴了麻藥的喉嚨進去夾，屢屢想吐但必須強忍住，事後老公告訴我，醫師夾第三根有珠珠頭的針時，發現難度高已通知開刀房做準備，必要時得動大手術，所幸醫師經過一番奮戰終於順利取出。面對滿頭大汗的醫師，我與老公都有難以言喻的感激。

志工友人告訴我，曾有人吃魚頭火鍋被魚刺刺到頸動脈往生，也有人延誤治療引發腹膜炎急診開刀，我除了感恩醫師的急救，也很感謝佛菩薩救了我，給我樂善好施的回饋。