2成打鼾恐是睡眠呼吸中止症 可居家檢測

身為神經內科醫師的我，也是一名罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者，對於此疾病所引發的併發症，因此有深刻感受。

曾經體型圓潤、粗頸短脖的我，夜間睡眠時鼾聲如雷，易驚醒噎住，導致白天精神不濟嗜睡，注意力不集中，記憶減退，情緒受影響，甚至開車時得靠超涼薄荷口香糖提神，避免行駛中打瞌睡。教科書上描述的OSA所有症狀幾乎無一倖免。

打呼就是「管路塞住了」，由於上呼吸道阻塞，呼吸的氣流無法順利進入肺部，引起缺氧、血氧濃度下降所致。長期反覆間歇性缺氧，會引發自律神經失調、交感神經過度興奮、動脈硬化風險增加。

根據醫學研究，睡眠呼吸中止症會增加70至95%腦中風風險、心臟衰竭增加30%、胃食道逆流增加60%、夜尿增加50%、糖尿病增加71%，甚至性功能障礙陽痿及早洩高達9倍的發生率。基本上，大部分打呼的人沒有立即就醫的需要，但其中有高達20%病患是潛藏高風險的阻塞型睡眠呼吸中止症。

如何判斷自己的打呼是否需要治療？相較於等候預約安排大醫院睡眠中心的生理睡眠檢測（PSG），若有醫院環境睡不著的初夜效應與全身管線纏身的不適應，建議可以透過居家睡眠檢測（HST），將儀器帶回家在自己床上進行檢查，便能加快睡眠呼吸中止患者的篩檢。

居家的睡眠檢測，主要是記錄打鼾次數、口鼻呼吸器流量、脈搏、睡眠血氧濃度與呼吸中止指數，經由分析數據結果，可做為睡眠呼吸中止症的第一階段診斷，以及後續治療依據。

治療方面，對於輕度OSA患者，建議調整生活習慣，減重、側睡、戒酒；中重度OSA患者，配戴正壓呼吸器是目前治療睡眠呼吸中止症的首選。正壓呼吸器是利用加壓空氣打開呼吸道，提供持續壓力氣流，使呼吸道維持暢通。

打呼並不單純只是吵人、影響睡眠品質的問題，而是一個可能影響全身健康的重要指標，應積極尋求專業協助，早診斷、早治療，以避免併發症及改善諸多相關的共病。