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近5年嬰幼兒受虐增 逾8成父母下手

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
兒虐事件頻傳，平均每年超過二千件，八成四施暴者為幼兒父母，常因情緒失控而下重手。示意圖。本報資料照片
兒虐事件頻傳，平均每年超過二千件，八成四施暴者為幼兒父母，常因情緒失控而下重手。示意圖。本報資料照片

少子化已成國安議題，但嬰幼兒受虐比率卻逐年升高，衛福部保護司最新統計顯示，平均每年接受二千名嬰幼兒受虐通報，超過九成三為家內案件，幼兒父母為主要施虐者，達八成四之多，讓雙親抓狂、動手施暴的原因往往是孩子亂丟玩具、不睡覺等事。

衛福部保護司昨公布最新統計，在少子化趨勢下，國內○至六歲嬰幼兒受虐比率仍持續增加，近五年來成長一點二倍，每年約二千名嬰幼兒受虐，超過九成三為家內案件，施虐者以父母占比最高，達百分之八十四。父母「抓狂」原因以生活規範、作息、飲食為大宗。

家長虐待嬰幼兒原因 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
家長虐待嬰幼兒原因 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

衛福部保護司長張秀鴛表示，國內嬰幼兒受虐比率持續上升，二○二○年為千分之二點二六，二○二四年上升至千分之二點六五，近五年成長一點二倍，施虐者以父母居多，其次為祖父母等親屬，占百分之十二，父母同居人為百分之四。

不當對待類型 49％身體虐待

至於嬰幼兒遭受不當對待類型，以身體不當對待比率最高，占百分之四十九，其次是疏忽照顧（百分之四十四）、言語暴力（百分之七）。張秀鴛表示，幼兒身體遭受不當對待，常發生於家長情緒失控之際，動手毆打，或用力搖晃嬰兒身軀等；疏忽照顧則有獨留、營養不良、生病時未陪同就醫。

進一步分析父母「抓狂」原因，以生活規範、作息、飲食問題為大宗，占百分之五十二，細究原因幾乎都是小事，例如孩子晚上不睡覺、才剛換尿布又漏尿（便）、孩子玩具亂丟等。張秀鴛說，國內曾有新手媽媽幫幼兒洗澡時，只因寶寶在浴盆裡排便，她情緒失控，竟施暴致死。

造成家長「抓狂」的原因，另外有不耐孩子哭鬧（百分之十八）、獨留孩子等教養知能不足（百分之十五）、家長衝突波及（百分之八）、家長精神及藥酒癮（百分之五）、家庭照顧壓力（百分之二）。

緩解照護壓力 多聽正向建議

台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉表示，父母照顧孩子時應採取停止自責，看見孩子的需求及多聽正向建議的「停、看、聽」三原則。

楊珮璉說，常見新手媽媽於坐月子期間獨自照顧寶寶，無法休息入睡、情緒焦慮，但周遭的人卻回應「帶孩子就是如此」，感受遭到忽略。

楊珮璉指出，寶寶的安全感來自規律作息，此外，家長應學會情緒表達，並自我照顧，重拾育兒信心與動力，理解育兒有多元方式，多聽正向建議與支持，減少自責。

柚子小兒科診所院長陳木榮表示，曾看到十七歲小媽媽因不滿同齡的小爸爸幫學妹慶生，而情緒失控，任三個月大嬰兒哭鬧整夜。另有年輕媽媽因孩子發展遲緩而情緒不穩，動手毆打，提醒育有特殊病症幼童的家長，務必積極陪同治療，對外尋求支援，不要孤軍奮戰。

情緒 新手媽媽 父母

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